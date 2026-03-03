La parlamentare della Lega frena sulla possibile nomina per il centrodestra a Palazzo dei Bruzi: «Prima bisogna mettersi attorno a un tavolo e redigere un programma, poi farò le mie valutazioni»

Per le elezioni comunali non è mai troppo presto. Così, pur mancando ancora un anno alle urne per il sindaco di Cosenza, la politica si sta già muovendo per individuare i candidati a Palazzo dei Bruzi. Con l’attuale titolare della poltrona più importante, Franz Caruso, che gode dell’appoggio del consigliere regionale Francesco De Cicco, il centrodestra è a lavoro per individuare il nome da contrapporre al primo cittadino uscente. Fra i vari profili c’è anche quello della deputata della Lega, Simona Loizzo, che però frena.

«Prima di parlare del singolo candidato – dice l’esponente del Carroccio – bisogna fare un programma e un progetto. Quindi, come io ho riunito i miei intorno a un progetto, vorrei che tutte le forze politiche si riunissero a un tavolo per stabilire qual è il progetto per la nuova Cosenza». Porta chiusa? Ovviamente no, ma il freno a mano è ben tirato: «È chiaro che da Cosentina doc io amo la mia città, ma al momento credo che non ci siano le condizioni se non si stabilisce il metodo di lavoro con cui arrivare a questa candidatura».

Loizzo: «Quando si riunirà il centrodestra valuterò eventuali possibilità»

La deputata della Lega, dunque, gioca in difesa: prima un progetto, poi la decisione. Sebbene il voto sia comunque distante, secondo Loizzo il primo passaggio dev’essere quello di riunirsi attorno a un tavolo per stilare un programma sulla Cosenza che verrà.

Pur tuttavia, come insegna la politica, su determinate occasioni mai dire mai. Loizzo attende, poi si vedrà: «Io valuterò anche questa opportunità, ma ancora il tavolo non si è riunito. Quando si riunirà e qualcuno mi farà una proposta ovviamente la considererò». Al momento, insomma, non ci sono le condizioni perché si possa avanzare un «sì» convinto. A decidere, però, sarà il tempo. E così, nella ressa per Palazzo dei Bruzi, il suo nome potrebbe essere fra quelli più caldi nel centrodestra.