La strada che collega Santa Domenica Talao con Praia a Mare, Scalea e San Nicola Arcella non è ancora di competenza della Provincia di Cosenza. L’ente ha avviato la procedura per acquisirla e ha recepito le delibere comunali. Resta in attesa del trasferimento delle risorse regionali. È quanto riferisce il presidente della Provincia Biagio Faragalli in risposta al sindaco di Santa Domenica Talao, Alfredo Lucchesi, che ha richiamato l’attenzione sulle condizioni della strada.

Il collegamento serve ai residenti del comprensorio per raggiungere l’ospedale di Praia a Mare e le aree produttive e industriali del territorio. Faragalli, intervenuto insieme ai consiglieri provinciali Pasquale De Franco, Antonino De Lorenzo e Giuseppe Turano, ha riferito di aver contattato telefonicamente Lucchesi per fare il punto sulla vicenda.

Dal sopralluogo di aprile alle delibere dei Comuni

Ad aprile Faragalli, i tre consiglieri provinciali e alcuni sindaci del territorio avevano effettuato un sopralluogo. In quella sede, ha ricordato il presidente, la Provincia aveva assunto l’impegno «di lavorare per acquisire la strada al patrimonio provinciale e farci carico degli interventi necessari alla sua sistemazione».

La Provincia ha quindi trasmesso ai Comuni interessati, in particolare a Scalea e Santa Domenica Talao, una proposta di delibera per l’acquisizione. Le amministrazioni comunali hanno adottato gli atti, poi recepiti dall’ente provinciale. Secondo Faragalli, il finanziamento regionale è già stato disposto a seguito del confronto con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Le somme, tuttavia, non sono ancora state trasferite alla Provincia.

Acque, asfalto e illuminazione: gli interventi previsti

Nel confronto con il sindaco di Scalea, Faragalli ha indicato i lavori che la Provincia intende realizzare: regolare il deflusso delle acque, predisporre i plinti per la pubblica illuminazione, rifare il manto stradale e sistemare i tratti più deteriorati. Il presidente non ha indicato una data per l’avvio dei cantieri.

«Comprendiamo, dunque, il richiamo del Sindaco Lucchesi quando afferma che, dopo tanti anni, servono i fatti», ha dichiarato Faragalli, confermando l’impegno della Provincia a portare a termine il percorso avviato con i Comuni.