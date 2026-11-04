Sono iniziati mercoledì 4 novembre gli interventi di pulizia del verde a Rende. Il calendario concordato dall’amministrazione con gli uffici comunali e Rende Servizi copre 12 giornate: dal 4 al 7, dal 9 al 14 e il 16 e 17 novembre. Non sono previsti interventi nelle due domeniche, 8 e 15 novembre.

Rende Servizi impiega sette squadre, tre delle quali formate da nuovi assunti. Una squadra meccanizzata darà supporto agli operatori su tutto il territorio. Con la pubblicazione del calendario, il Comune intende permettere ai residenti di sapere quando è previsto il passaggio nella propria zona.

Parco Robinson, via Kennedy e viale della Resistenza

Per la prima squadra il programma comincia il 4 novembre al Parco Robinson e prosegue giovedì 5 in via Kennedy. Da venerdì 6 fino a martedì 17, in tutte le giornate di attività, gli operatori lavoreranno su viale della Resistenza e nelle traverse.

Le altre tre squadre manterranno ciascuna la propria zona per l’intero periodo: la seconda sarà impegnata nel centro storico, la terza al Villaggio Europa e la quarta su viale Principe.

Le date per Saporito, Surdo, Cutura, Commenda e Sant’Agostino

Il 4 e il 5 novembre la prima squadra di nuovi assunti completerà gli interventi nelle contrade Saporito e Surdo e nelle rispettive traverse. Il 6, 7, 9 e 10 novembre si sposterà in contrada Cutura. Da mercoledì 11 tornerà a Surdo, dove il programma comprende tutte le traverse e proseguirà nei giorni 12, 13, 14, 16 e 17 novembre.

La terza squadra di nuovi assunti lavorerà in contrada Commenda dal 4 al 7 novembre, anche per completare interventi già avviati. Dal 9 al 14 novembre e nelle due giornate del 16 e 17 sarà impegnata in tutte le strade di contrada Sant’Agostino.

La seconda squadra di nuovi assunti seguirà invece i mezzi meccanici. Per tutte le 12 giornate si occuperà della pulizia di cigli stradali, marciapiedi, cunette e griglie.

Le strade interessate dai rattoppi

Accanto alla manutenzione del verde, il Comune ha programmato rattoppi in via Giulio Cesare, via De Chirico, via Botticelli, via Marconi e via Braille, oltre che sulla SS 19 e sulla SS 19 bis. Per queste riparazioni non sono indicate date specifiche. Il programma potrà comprendere ulteriori interventi in base alle richieste e alle necessità riscontrate.