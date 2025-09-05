De Caprio è stato sindaco di Orsomarso e coordinatore provinciale di Forza Italia. Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale, ricoprendo anche il ruolo di presidente della commissione regionale antindragnheta

Antonio De Caprio ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. L'imprenditore di Orsomarso correrà nelle liste di Forza Italia a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente. Nel presentare la sua candidatura, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto per aver fortemente voluto la sua ricandidatura.

Antonio De Caprio è stato sindaco di Orsomarso nel 2014 e nel 2019 e coordinatore provinciale di Forza Italia. Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale, ricoprendo anche il ruolo di presidente della commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione dell'illegalità diffusa. Negli anni successivi ha fondato il brand "Birra Cala.

Il messaggio

De Caprio, come molti altri colleghi candidati, ha affidato l'annuncio ai suoi canali social. «Ho appena firmato la mia candidatura alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre - ha scritto. L'ho fatto con il cuore e con la testa, ma anche con tutta la determinazione che appartiene a noi calabresi.

Sono convinto che sia arrivato il momento di rimettermi in gioco, per tutti noi che questa terra la amiamo davvero e vogliamo vederla crescere. È un percorso ambizioso, in cui ognuno deve fare la sua parte: servono idee, energia, coraggio.

Questa per me non sarà solo una sfida politica, ma anche personale. Mio padre mi ha trasmesso valori che oggi porto con me: il senso civico, il rispetto per la comunità e la convinzione che l’impegno di ognuno possa fare la differenza. È con questi preziosi insegnamenti che affronto ora quest’avventura.

Mi candido con Forza Italia per Roberto Presidente perché credo che il centrodestra sia oggi l’unica forza capace di offrire una visione chiara e credibile alla nostra Regione: senza improvvisazione, ma con un programma concreto, soluzioni reali e la volontà di costruire un futuro migliore per i nostri figli.

La Calabria - ha concluso - non ha bisogno di promesse vuote, ma di serietà, lavoro e responsabilità. Io ci sono. Con passione, con competenza e la voglia di restituire a questa terra tutto quello che mi ha dato».