Tra coloro che nella giornata di oggi hanno annunciato la candidatura al consiglio regionale della Calabria, c'è anche Ugo Vetere , tre volte sindaco di Santa Maria del Cedro e avvocato appartenente al foro di Paola. Vetere concorrerà con la lista “ Occhiuto Presidente ”, a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto . Gli elettori saranno chiamati alle urne nei giorni domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

Il breve messaggio social