L'avvocato Vetere, attualmente, ricopre la carica di sindaco di Santa Maria del Cedro. È al suo terzo mandato consecutivo
Tra coloro che nella giornata di oggi hanno annunciato la candidatura al consiglio regionale della Calabria, c'è anche Ugo Vetere , tre volte sindaco di Santa Maria del Cedro e avvocato appartenente al foro di Paola. Vetere concorrerà con la lista “ Occhiuto Presidente”, a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto . Gli elettori saranno chiamati alle urne nei giorni domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.
Il breve messaggio social
Per annunciare la sua candidatura, Vetere ha affidato un breve messaggio ai suoi canali social. «Ho da pochi minuti consegnati nelle mani del Presidente Occhiuto la documentazione inerente la mia candidatura con la Lista Occhiuto Presidente – ha scritto su Facebook -. Sabato ne conoscerete i nomi. Vi assicuro – ha concluso - che è una lista di uomini e donne capaci, competenti che hanno amministrato e amministrano la cosa pubblica».