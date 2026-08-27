Sopralluogo questa mattina dell’Assessore alla viabilità, mobilità e trasporti, Damiano Covelli e dell’ing.Francesco La Valle, direttore di Amaco, presso l’Aias di Serra Spiga, dove hanno incontrato il dottor Sisto Milito, direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp di Cosenza, per riorganizzare in tempi brevi il servizio di trasporto pubblico utilizzato con destinazione la struttura sanitaria di Serra Spiga.

Il servizio, infatti, a volte non può essere espletato regolarmente a causa delle difficoltà di manovra che gli autobus dell’Amaco incontrano all’interno del piazzale antistante la struttura sanitaria a causa delle auto spesso parcheggiate indisciplinatamente.

La situazione è stata attenzionata dal Sindaco Franz Caruso che ha avuto una proficua interlocuzione con il curatore della liquidazione giudiziale di Amaco SPA, dottor Fernando Caldiero, dal quale ha ottenuto grande disponibilità e risposte immediate ricevendo assicurazioni sulla messa in strada, al più presto, di almeno 4 pullmans di misure più ridotte, al fine di espletare il servizio non solo su Serra Spiga, ma anche nelle aree più periferiche della città e nelle frazioni dove gli autobus di dimensioni più grandi hanno difficoltà ad arrivare.

L’Assessore Covelli, esprimendo soddisfazione, non ha perso l’occasione per replicare ad alcune dichiarazioni apparse questa mattina sulla stampa e nelle quali sono state messe in evidenza alcune criticità della viabilità e del trasporto pubblico nelle contrade Badessa, Mussano e Piscopani. “Con riferimento alla ennesima esternazione di chi pensa già alla campagna elettorale e alla prossima improbabile candidatura a sindaco – afferma Damiano Covelli – è importante far rilevare che mentre c’è chi si impegna quotidianamente a risolvere le questioni, anche quelle di Badessa, Mussano e Piscopani e delle periferie della città, c’è chi, invece, pensa, strumentalmente, attraverso i reel sui social, ripresi da alcuni organi di stampa, di raccattare qualche consenso.

A tal proposito, giova, inoltre, ricordare che le zone citate (Badessa, Mussano e Piscopani) dal 7 di luglio sono state sottoposte ad accurati interventi di pulizia e taglio erba. Stia tranquillo, pertanto, l’improbabile candidato a sindaco – ha concluso Covelli – perché è già previsto che venga rinnovato il taglio dell’erba dopo che le cooperative termineranno la pulizia nelle scuole per garantire ai nostri studenti la migliore accoglienza possibile, sia nelle zone citate che in tutte le periferie e frazioni e nel resto della città. Questa chiarezza la dobbiamo ai cittadini di Cosenza, non certamente a chi agita le questioni al solo fine di attuare inutili strumentalizzazioni”.