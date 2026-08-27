Il Centro Meteo Italiano prevede cieli sereni anche durante la sera e la notte. Temporali e acquazzoni interesseranno soprattutto le regioni settentrionali

Sole e condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria nella giornata di venerdì 28 agosto 2026. Le previsioni diffuse dal Centro Meteo Italiano indicano cieli soleggiati sia durante la mattina sia nel pomeriggio, senza fenomeni di rilievo segnalati.

La situazione non dovrebbe cambiare nelle ore successive. Tra la sera e la notte sono previste poche variazioni, con cieli che resteranno sereni sull’intero territorio regionale.

Il bollettino non fornisce temperature minime e massime riferite alla Calabria. A livello nazionale, tuttavia, i valori termici sono indicati in generale rialzo, fatta eccezione per una lieve flessione prevista al Nord-Ovest e in Sardegna.

Sole e stabilità in tutto il Sud

Condizioni simili a quelle calabresi sono attese nel resto del Mezzogiorno. Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia avranno cieli prevalentemente soleggiati durante l’intera giornata. Qualche disturbo nuvoloso è previsto soltanto sulla Sardegna, senza precipitazioni significative associate.

Il quadro sarà differente al Nord, dove l’instabilità aumenterà tra il pomeriggio e la sera. Acquazzoni e temporali potranno interessare il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e le zone alpine e prealpine di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Sulle regioni centrali il tempo resterà prevalentemente asciutto. Nuvole più compatte transiteranno inizialmente su Toscana, Umbria e Alto Lazio, mentre sulle altre zone prevarranno condizioni soleggiate. Una nuova crescita della nuvolosità è attesa durante la notte, senza fenomeni rilevanti.