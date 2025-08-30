Anna Vigliaturo è la nuova Coordinatrice provinciale dell’Unione di Centro (UDC) per la provincia di Cosenza. La nomina, ufficializzata nei giorni scorsi, è stata ratificata dal Segretario Regionale Salvatore Bulzomì, in accordo con il Segretario Nazionale Antonio De Poli e il Presidente Lorenzo Cesa.

Originaria di Acri, Vigliaturo vanta una lunga esperienza politica: è stata Assessore comunale tra il 2010 e il 2013 e, nel 2017, si candidò a Sindaco sfidando Pino Capalbo, riuscendo ad arrivare al ballottaggio, poi perso. «Ringrazio la dirigenza del partito per la fiducia ricevuta – ha dichiarato Vigliaturo –. È un momento politico importante per ricostruire un’area moderata e centrista nel territorio».

In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, la neo-coordinatrice darà il suo contributo a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Roberto Occhiuto, «pronta a portare le istanze dell’intera provincia in ogni sede».