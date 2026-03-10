«Quello dell’efficientamento ferroviario, dell’implementazione di nuove tratte e del rafforzamento di quelle esistenti è da sempre uno dei punti centrali dell’impegno politico di Orlandino Greco sul territorio calabrese». Così in una nota l’ufficio stampa del consigliere regionale.

«È in questa direzione – si legge - che va la mozione che il presidente della Prima Commissione consiliare porterà a breve all’attenzione della Commissione regionale, con la richiesta di inserire la fermata del Frecciarossa Sibari–Bolzano (treno n. 8509) presso la stazione di Castiglione Cosentino».

L’obiettivo è garantire un accesso più diretto al sistema dell’alta velocità per l’area urbana di Cosenza, uno dei principali poli demografici, universitari ed economici della Calabria. Attualmente, infatti, il collegamento non prevede fermate nel cuore dell’area urbana cosentina, costringendo molti cittadini dei comuni limitrofi a raggiungere la stazione di Paola per poter usufruire del servizio.

La stazione di Castiglione Cosentino rappresenta il punto ferroviario più baricentrico per l’intera area urbana e consentirebbe a migliaia di cittadini di accedere più facilmente al Frecciarossa. Una richiesta che, tra l’altro, è stata già rappresentata anche dai sindaci di diversi comuni del territorio, tra cui Rende e Castiglione Cosentino, che hanno evidenziato l’importanza di rafforzare i collegamenti ferroviari dell’area.

«Si tratta di una scelta di buon senso che migliorerebbe concretamente la mobilità di migliaia di cittadini - afferma Greco - L’area urbana di Cosenza rappresenta un bacino vasto e strategico e deve poter accedere in modo diretto al principale collegamento ferroviario veloce della regione».

Dal punto di vista tecnico, l’introduzione della fermata comporterebbe un incremento dei tempi di percorrenza stimato in circa dodici minuti, un ritardo che può essere recuperato lungo la tratta tra Vallo della Lucania e Salerno senza incidere in maniera significativa sull’efficienza complessiva del servizio.

La mozione impegna quindi la Giunta regionale ad avviare un’interlocuzione con Trenitalia e con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria per ottenere l’inserimento della fermata a Castiglione Cosentino, rappresentando con determinazione le esigenze dell’area urbana cosentina. «La Regione Calabria sostiene già questo collegamento con risorse pubbliche - conclude Greco - È giusto che tali investimenti si traducano in servizi realmente accessibili e utili per i cittadini e per i territori».