La recente sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la decadenza del Comune di Villapiana dagli incentivi del “Quarto Conto Energia” del 2011. L’ente dovrà restituire circa 18 milioni di euro già percepiti, oltre a fronteggiare un credito di 9 milioni e mezzo vantato dalla società SPV Project 1806 Srl. La decisione apre la strada all’ipotesi di predissesto finanziario, con conseguenze che potrebbero ricadere direttamente sui conti dell’amministrazione e sulle famiglie. Intanto il sindaco Vincenzo Ventimiglia ha convocato per oggi pomeriggio un incontro pubblico all’Hotel Corallo per illustrare la situazione ai cittadini.