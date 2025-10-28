Dopo le dimissioni di Felicia Favale, il sindaco Ventimiglia nomina Lorenza Pastore vicesindaca e Michele Mauro Grande assessore ai lavori pubblici. Ma in maggioranza cresce il malcontento e la minoranza chiede le dimissioni del primo cittadino

A Villapiana il rimpasto in Giunta non scorre liscio. Dopo le dimissioni di Felicia Favale, il sindaco Vincenzo Ventimiglia ha nominato Lorenza Pastore nuova Vicesindaca e Michele Mauro Grande assessore con deleghe alla Protezione civile e ai lavori pubblici. Inoltre, al consigliere Luigi Lo Giudice è stata affidata una delega di collaborazione ai lavori pubblici.

Dietro le firme ufficiali, però, si registrano malumori e obiezioni tra alcuni esponenti della maggioranza, che non avrebbero gradito la distribuzione delle nuove cariche. Si discute sul metodo adottato e sulla scarsa condivisione delle scelte, arrivate in tempi rapidi dopo l’uscita di Favale.



Nel frattempo, si moltiplicano le riunioni riservate tra amministratori e consiglieri, segno di un confronto ancora aperto. Non si esclude che nelle prossime settimane possano emergere ulteriori aggiustamenti o nuovi incarichi, a conferma di un equilibrio politico tutt’altro che definito.

Sul fronte opposto, la minoranza e diverse associazioni locali hanno chiesto le dimissioni del sindaco Ventimiglia, accusandolo di incapacità nella gestione del progetto GSE e dei problemi legati all’azienda di raccolta rifiuti BSV, che secondo loro starebbero trascinando il Comune verso il dissesto finanziario.



A complicare il quadro, anche la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario avanzata da alcuni consiglieri di maggioranza. Il presidente del Consiglio, tuttavia, non avrebbe ancora fissato la data, scatenando ulteriori proteste e tensioni politiche.