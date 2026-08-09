Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dall'instabilità pomeridiana che ha coinvolti soprattutto le aree montuose e interne della Calabria. Durante questa domenica di agosto però la situazione non muterà: dopo una mattinata stabile e con cieli prettamente sereni, ecco che nelle prime ore del pomeriggio avremo lo sviluppo di temporali nelle aree montuose della Sila e del Pollino, con sconfinamenti fin verso le aree interne e sul lametino. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e da precipitazioni grandinigene. Già dal tardo pomeriggio però è previsto un generale miglioramento con tempo stabile su tutta la Calabria e cieli che si manterranno sereni.

Le temperature non subiranno nessun tipo di variazione con valori che si manterranno intorno ai 33-34°C lungo le coste e pianure, mentre picchi fino ai 38-40°C saranno possibili nelle aree più interne del Cosentino.