Pierluigi Caputo, poco meno di 15mila voti per lui, è alla sua terza esperienza in Consiglio regionale. Cosa che, per il momento, non dovrebbe garantirgli un posto in giunta a causa dell’obbligo di legge sulle presenze femminili e degli incastri tra i partiti. Una volta che Palazzo Campanella amplierà a nove gli assessori nominabili dal Governatore Occhiuto, tutto potrà di nuovo essere. Nel mentre, è già concentrato sull’attività istituzionale che lo attende dopo due mesi intensi. «E’ stata una campagna elettorale abbastanza energica – ha detto -. Il presidente è in moto dal giorno dopo la vittoria, ma siamo pronti anche noi eletti per dare continuità al lavoro fatto nella scorsa legislatura».

Tea caldo del momento è quello del nuovo ospedale di Cosenza. La storica firma tra Occhiuto, Leone e Principe ha dato concretezza a quanto auspicato pubblicamente dai tre diretti interessati. «La nascita del Policlinico universitario – rimarca Caputo - è fondamentale per la Facoltà di Medicina, anche questa nata grazie all’impegno del presidente e del Rettore. Hanno dimostrato determinatezza nell’istituirla e con tale offerta formativa, all’Università della Calabria serviva questa nuova struttura».

A riguardo, Caputo spiega anche i passi che avverranno nel Consiglio regionale. «Ci prepariamo per ritornare in aula per approvare il progetto di legge che prevedeva di tramutare l’Azienda Ospedaliera di Cosenza in Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza. Siamo davvero orgogliosi di farlo e di lavorare a ciò». Qui sotto l’intervista video completa realizzata con l’esponente di Forza Italia, primo eletto nella lista Occhiuto Presidente nella circoscrizione nord.