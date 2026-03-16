Grazie all'associazione "Luce di Luna" e al progetto "Ospedali Dipinti", le pareti del reparto si sono

Trasformare la paura in meraviglia. È questo l'obiettivo raggiunto stamattina, 16 marzo, presso la sala convegni dell’Ospedale Civile di Castrovillari, dove è stato ufficialmente inaugurato il rifacimento dell’ambulatorio di Pediatria.

Un progetto nato dalla determinazione dell’associazione Luce di Luna, presieduta da Laura Campolongo, e reso possibile dal talento artistico di Silvio Irilli, fondatore di "Ospedali Dipinti". Il progetto ha permesso di decorare gli spazi ambulatoriali con installazioni a tema marino. L’obiettivo è l'umanizzazione delle cure: rendere l’ospedale un luogo meno traumatico e più "a misura di bambino".

Silvio Irilli, collegato da remoto, ha spiegato come il colore possa diventare uno strumento terapeutico per aiutare i piccoli ad accettare l'ospedalizzazione. Il convegno ha visto una partecipazione corale dei rappresentanti del territorio, uniti nel lodare l'operato dell'associazione. I consiglieri regionali Dott. Laghi, Avv. Rosa e Dott.ssa Santoianni hanno sottolineato il valore dell'iniziativa, affermando che l'associazione Luce di Luna con il suo impegno sta dando un esempio concreto alla politica, perché ha reso reale un progetto che permette agli altri di vivere meglio.

Il Sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, ha evidenziato l'importanza dell'aspetto psicologico: "Un clima positivo facilita e migliora lo stato di salute".I sindaci di Civita (Alessandro Tocci), San Basile (Filippo Tocci) e Morano (Mario Donadio), hanno ribadito il sostegno incondizionato all’associazione Luce di Luna, definendo il supporto al presidio sanitario come un "segno di civiltà fondamentale".Presenti per la benedizione degli spazi anche i cappellani dell'ospedale, a suggellare un momento di profonda spiritualità e comunità.

La presidente di Luce di Luna, Laura Campolongo, definita dai presenti un "uragano di determinazione", ha lanciato un monito toccante: «Una malattia è rara finché non ti tocca». Ha poi rivolto un appello specifico alle istituzioni affinché venga sbloccato l’iter per il modulo del consenso necessario allo screening di alcune malattie rare, come la SMA, ancora troppo spesso frenato dalla burocrazia.

La Dottoressa Stamati ha poi espresso parole di grande affetto per la presidente dell'associazione, sottolineando come, la sinergia che le unisce, sia stata il pilastro fondamentale per sostenere e realizzare il progetto di umanizzazione degli spazi. Il successo del progetto è frutto di un gioco di squadra che ha coinvolto l'intero tessuto sociale.

Un contributo fondamentale è arrivato dal Polo Professionale IPSEOA-IPSIA "Da Vinci", rappresentato dal dirigente Cosentino Immacolata,che con l’evento “festa solidale” ha sostenuto Luce di Luna, così anche il sindacato di polizia SIULP di Castrovillari, che ha donato il ricavato dell'evento "Befana del Poliziotto". Grazie a queste donazioni, nei prossimi mesi verranno allestiti ulteriori spazi all'interno del reparto, continuando l'opera di restyling iniziata oggi e che con il sostegno della comunità tutta, potrà realizzare ancora molto a favore della cittadinanza.