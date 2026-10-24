Due giornate di approfondimento clinico, tra innovazione diagnostica, gestione delle emergenze pediatriche e integrazione della rete assistenziale. Il congresso promosso dall’ASP di Cosenza ha riunito professionisti sanitari sulle nuove sfide della cura di neonati e bambini.

Si è concluso positivamente a Cetraro NEOPED – 1° Congresso ASP Cosenza, svoltosi il 23 e 24 ottobre. Un appuntamento dedicato alla salute dei neonati e dei bambini, che ha riunito specialisti e professionisti sanitari attorno alle principali sfide della neonatologia, dell’ecografia clinica e della pediatria contemporanee. A guidare il congresso Antonietta Distilo, Presidente e Responsabile scientifico, affiancata dalla Segreteria scientifica composta da Francesco Morrone e Filomena Andreina Stamati.

Il percorso scientifico ha coniugato aggiornamento e pratica clinica attraverso relazioni, discussioni e confronto tra specialisti. Al centro della prima giornata, la gestione delle emergenze in sala parto, la rianimazione e la stabilizzazione del neonato in attesa del trasporto specialistico, le infezioni neonatali e la nutrizione nei primi mille giorni di vita.

Ampio spazio è stato riservato all’ecografia come strumento di diagnosi e supporto alle decisioni cliniche, con approfondimenti sulle applicazioni cerebrali, cardiache, renali, polmonari e nello studio delle anche. Nel programma, anche la lettura di Rino Agostiniani sul ruolo dell’ecografia clinica in neonatologia e pediatria.

La seconda giornata ha affrontato problematiche di frequente riscontro e di particolare rilevanza per i bambini e le loro famiglie: dolori articolari, febbre in Pronto soccorso, asma, trauma cranico, bassa statura e screening del diabete mellito di tipo 1.

Qualità e sicurezza delle cure, tempestività degli interventi e continuità assistenziale hanno rappresentato il filo conduttore del congresso, con particolare attenzione al ruolo degli Ospedali Spoke e alla collaborazione con i centri di riferimento e i servizi territoriali. Una prospettiva che pone al centro il bambino e la sua famiglia, valorizzando la condivisione delle competenze e l’integrazione dei percorsi di cura.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’ASP di Cosenza, della Società Italiana di Pediatria (SIP), della Società Italiana di Neonatologia (SIN), dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza, della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP/ISPED) e dell’Associazione Italiana Donne Medico – Cosenza.

La conclusione di questa prima edizione restituisce il valore di un confronto multidisciplinare orientato alle esigenze quotidiane dei professionisti e delle famiglie: condividere le migliori pratiche e promuovere una rete assistenziale sempre più coordinata, capace di rispondere ai bisogni di salute dei più piccoli.