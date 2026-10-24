Una piazza piena, un fiume rosa e una straordinaria partecipazione. Rende ha vissuto ieri una serata dedicata allo sport, alla solidarietà e soprattutto alla prevenzione del tumore al seno. Cittadini, famiglie e sportivi di tutte le età hanno percorso insieme le strade della città, uniti dallo slogan «Corri, Sostieni, Vivi» e da un messaggio semplice ma fondamentale: «La corsa alla prevenzione è vita».

L’iniziativa, promossa dal gruppo consiliare GenerAzione, composto da Giovanni Bilotti e Adriana Calvelli, con il prezioso supporto del Fuja Run Club, dell’associazione We Breast e della Farmacia Stumpo, nasce dalla volontà di portare la cultura della prevenzione dentro la vita quotidiana della comunità, utilizzando anche lo sport come strumento di partecipazione, informazione e consapevolezza.

«La corsa di ieri è stata straordinaria - afferma Adriana Calvelli -. Vedere tutte quelle persone, tutto quel rosa e quell’entusiasmo è stato davvero emozionante. Eravamo in tanti, diversi tra noi, ciascuno con il proprio passo, ma tutti uniti dallo stesso messaggio: l’importanza della prevenzione.

Quando si parla di salute e di tutela delle donne non possono esistere appartenenze o divisioni politiche. Esiste soltanto la responsabilità di stare accanto alle persone e contribuire concretamente al benessere della comunità. La prevenzione non può essere ricordata soltanto nel mese di ottobre: deve diventare una cultura quotidiana, un impegno costante e una priorità per il nostro territorio».

Per GenerAzione, il valore dell’iniziativa sta anche nella capacità di costruire una rete tra cittadini, associazioni, realtà sportive e professionisti, trasformando un momento pubblico di partecipazione in un’occasione concreta di sensibilizzazione.

«Se anche una sola persona, grazie a questa iniziativa, si ricorderà di fare prevenzione o convincerà qualcun altro a prendersi cura della propria salute, allora avremo fatto qualcosa di importante - prosegue Calvelli -. È questo il senso più bello della serata: trasformare un momento di festa in un messaggio capace di continuare a vivere anche dopo la fine della corsa».

L’impegno, infatti, non si conclude con questa iniziativa. Giovedì 29 ottobre, grazie alla collaborazione con l’associazione We Breast, presso l’Università della Calabria si terrà una giornata dedicata agli screening ecografici gratuiti.

«La sensibilizzazione acquista ancora più valore quando riesce a tradursi in opportunità concrete- sottolinea Calvelli -. Per questo abbiamo voluto dare continuità alla corsa con una giornata dedicata agli screening gratuiti: significa trasformare un messaggio in un servizio e offrire alle persone un’occasione concreta per prendersi cura di sé».

GenerAzione continuerà a sostenere iniziative capaci di tenere insieme partecipazione, prevenzione e attenzione alla salute, nella convinzione che su temi come questi la politica debba soprattutto contribuire a creare occasioni, connessioni e strumenti utili per la comunità.

«Desidero ringraziare di cuore tutti i partecipanti, i volontari e i partner che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa - conclude Calvelli -. La straordinaria partecipazione dimostra quanto sia importante fare rete e lavorare insieme quando l’obiettivo riguarda la salute e il benessere dell’intera comunità.

Rende ha risposto con entusiasmo e con il cuore. Il messaggio che resta è semplice: prevenire significa prendersi cura di sé e delle persone che ci stanno accanto».