Costituito l’organismo che guiderà programmazione e integrazione tra Unical e Azienda Ospedaliera. Presentazione ufficiale il 9 dicembre all’Annunziata

Nuovo passo avanti per la nascente Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cosenza. È stato infatti costituito l’organismo previsto dall’articolo 4 del Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria e Università della Calabria: la Commissione Paritetica, chiamata a delineare la programmazione delle attività didattiche e assistenziali, in coerenza con gli obiettivi regionali e con il rispetto degli standard LEA.

La Commissione sarà formata da rappresentanti dell’Unical e dell’Azienda Ospedaliera e avrà il compito di coordinare la futura integrazione tra formazione universitaria e rete sanitaria, contribuendo alla definizione dei percorsi che caratterizzeranno la nuova struttura ospedaliero-universitaria.

La presentazione ufficiale alla stampa è stata fissata per martedì 9 dicembre, alle 10.30, nei locali dell’ospedale Annunziata di Cosenza. A illustrare funzioni e obiettivi dell’organismo saranno il Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar.