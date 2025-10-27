L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza informa che, a partire dalle ore 10 di lunedì 27 ottobre 2025 e fino alle ore 14 di mercoledì 29 ottobre 2025, i sistemi informatici aziendali saranno temporaneamente fuori servizio per consentire un intervento tecnico di aggiornamento.

Durante questo periodo non saranno accessibili i gestionali amministrativo-contabili, la rilevazione delle presenze, la gestione degli ordini e dei magazzini, il protocollo informatico e i flussi documentali. L’interruzione interesserà inoltre i servizi informatici collegati, con possibili disagi per l’utenza nei seguenti ambiti: consegna delle cartelle cliniche; ritiro dei referti di laboratorio analisi; rilascio dei referti di anatomia patologica.

L’ASP di Cosenza invita i cittadini e gli operatori sanitari a tenere conto di tale sospensione, necessaria per garantire l’adeguamento e la sicurezza dei sistemi informativi aziendali. I servizi torneranno regolarmente operativi dalle ore 14:00 di mercoledì 29 ottobre 2025.