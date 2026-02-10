Nel 2026, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, si svolge la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa - L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), si chiede ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno.

I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5.980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502.000 persone (145.000 sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà è superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali.

I cittadini sono invitati ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti. A Cosenza e provincia, la Raccolta si svolgerà dal 10 al 16 febbraio 2026 in circa 46 farmacie.

I volontari del Banco saranno presenti sabato 14 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 32 realtà benefiche del cosentino e hanno espresso un fabbisogno di 13.200 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2025, sono state raccolte 4.411 confezioni (pari a un valore di 36.852 euro) che hanno aiutato 5.151 ospiti di 32 enti. In Calabria, nel 2025, sono state raccolte 10.479 confezioni di farmaci in 108 farmacie aderenti, pari a un valore di 89.073 euro. I medicinali raccolti hanno