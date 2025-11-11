Sabato 15 novembre dalle 9:30 alle 13:30 farà tappa in piazza Bilotti la carovana della prevenzione cardiologica. Il professor Curcio: «Offriremo screening gratuiti e consulenze personalizzate»

Fa tappa a Cosenza la carovana delle Giornate della Prevenzione Cardiologica, il progetto promosso da Italiana Congressi e Formazione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute del cuore. Sabato 15 novembre, in piazza Bilotti, dalle 9:30 alle 13:30 saranno operativi due ambulatori mobili che effettueranno screening cardiologici gratuiti e consulenze personalizzate sui principali fattori di rischio.

Ad accoglierli ci saranno cardiologi esperti, farmacisti volontari dell’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione Civile e personale infermieristico, insieme al professore Antonio Curcio, docente di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali di Università della Calabria e Direttore dalla UOC di Cardiologia dell’Ospedale Annunziata.

«In Italia la mortalità per malattie cardiovascolari è molto alta: ogni anno si stima che siano oltre 200mila le vittime di patologie cardiache – ha dichiarato il prof Curcio – La prevenzione è lo strumento più efficace per contenere il fenomeno e attenuare le ricadute sul sistema sanitario e l’impatto socio economico che ne deriva.

Sabato andiamo noi incontro ai cittadini, pronti a offrire ascolto ed assistenza, con l’obiettivo di coinvolgere un ampio pubblico, offrendo a ciascuno la possibilità di valutare il proprio stato di salute, riconoscere tempestivamente i fattori di rischio, ricevere consigli pratici dagli specialisti e imparare a prevenire le malattie cardiovascolari. Investire nella prevenzione significa prendersi cura del proprio futuro, migliorare la qualità della vita e costruire una comunità più consapevole e attenta al benessere».