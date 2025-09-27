Confermati per sei mesi 44 infermieri e 27 Oss: rinforzo stabile per affrontare festività e periodo invernale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha disposto la proroga di 44 infermieri e 27 operatori socio-sanitari, per un totale di 71 professionisti. I contratti, attivi dal 1° giugno al 30 settembre come rinforzo estivo, vengono così estesi di sei mesi, con scadenza tra fine marzo e fine aprile 2026. Si tratta di una decisione significativa: in genere le proroghe si fermavano a due o tre mesi, mentre questa scelta consente di affrontare con maggiore serenità anche il periodo delle festività natalizie, quando cresce la domanda di assistenza.

Durante l’estate, l’aumento dei residenti temporanei per turismo e rientri aveva portato a un’impennata di accessi al pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali e interventi di emergenza del SUEM 118. Grazie ai rinforzi estivi, i servizi sono stati garantiti senza criticità e il personale ha potuto organizzare turni e ferie regolari. Inoltre, l’ingresso di nuovi professionisti ha favorito un clima di collaborazione e motivazione che ha giovato all’intera organizzazione.

«La decisione di prorogare per sei mesi nasce da una scelta di responsabilità verso i cittadini e, al tempo stesso, di stabilità per l’organizzazione – spiega il Commissario straordinario Monica Calamai –. In questo modo garantiamo continuità e sicurezza dei servizi e permettiamo agli operatori di lavorare con maggiore serenità e motivazione». La proroga, inoltre, favorirà il recupero delle ferie arretrate del personale, che in media ha accumulato oltre cento giornate. Un passo importante per garantire non solo assistenza di qualità, ma anche un migliore benessere lavorativo.