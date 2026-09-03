Screening gratuiti, valutazioni della funzionalità motoria e informazioni sulla prevenzione cardiovascolare saranno offerti martedì 8 settembre in Piazza dei Bruzi, a Cosenza.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, inizierà alle 18 ed è promossa dall’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Cosenza. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Il tema dedicato a malattie cardiovascolari e ictus

Il tema dell’edizione 2026 è stato definito da World Physiotherapy, l’organizzazione internazionale che coordina la celebrazione in oltre cento Paesi.

La campagna di quest’anno riguarda il ruolo della fisioterapia nella prevenzione, nella gestione e nella riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus.

L’appuntamento di Cosenza sarà quindi dedicato al movimento, all’esercizio terapeutico, al recupero funzionale e alle attività rivolte alla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare.

Screening e valutazioni in Piazza dei Bruzi

Durante la serata fisioterapisti, medici e professionisti delle principali strutture sanitarie del territorio saranno a disposizione dei cittadini.

Il programma comprende valutazioni della funzionalità motoria, screening gratuiti, momenti di informazione personalizzata e indicazioni sui comportamenti utili a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare.

Celestino: «La fisioterapia è anche educazione alla salute»

«La Giornata Mondiale della Fisioterapia è un’occasione per ricordare che la fisioterapia non è solo cura, ma anche educazione alla salute», ha dichiarato il presidente dell’Ordine Giuseppe Celestino.

«Il tema scelto da World Physiotherapy ci invita a riflettere su quanto il movimento, l’esercizio terapeutico e la prevenzione possano incidere sulla vita delle persone. Portare i nostri professionisti in piazza significa creare un ponte diretto con la cittadinanza, offrire strumenti concreti e promuovere una cultura del benessere che parte da gesti semplici e consapevoli», ha aggiunto Celestino.

L’iniziativa si svolgerà dalle 18 in Piazza dei Bruzi. Per partecipare non è previsto alcun costo.