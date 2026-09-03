Il terreno di gioco dello stadio San Vito-Gigi Marulla versa in condizioni precarie. A documentarlo sono alcune fotografie acquisite da Cosenza Channel, nelle quali il rettangolo verde appare deteriorato e non adeguatamente preparato per ospitare una partita.

Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.

Gli scatti restituiscono l’immagine di una superficie irregolare e bisognosa di interventi. Una situazione che assume particolare rilevanza dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello cautelare del Cosenza Calcio contro il provvedimento comunale relativo alla sospensione della concessione.

Il terreno del Marulla dopo lo stop alla convenzione

La sospensione della gestione dello stadio da parte del Cosenza Calcio era diventata efficace il 17 agosto 2026. Il provvedimento era stato adottato dal Comune sulla base dell’incompatibilità indicata tra le attività sportive e i lavori di riqualificazione dell’impianto.

Al momento non sono stati indicati i tempi necessari per ripristinare il terreno né i relativi costi. Non è quindi possibile stabilire, in assenza di una valutazione tecnica, quale intervento sarà necessario e se la spesa risulterà superiore a quella richiesta dalla manutenzione ordinaria.

Cosa cambia dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare del Tar Calabria e sospeso il provvedimento impugnato dal Cosenza Calcio. La pronuncia riapre sul piano amministrativo la possibilità di utilizzare il Marulla.

I giudici hanno infatti confermato la priorità delle esigenze di incolumità pubblica e sollecitato il Comune a valutare soluzioni alternative durante il cantiere. Tra queste figurano prescrizioni specifiche, limitazioni della capienza, separazione delle aree interessate dai lavori e una programmazione delle attività che possa garantire la continuità sportiva.

Rimangono quindi necessarie le verifiche tecniche e amministrative sulla sicurezza e sulla concreta utilizzabilità della struttura. A queste si aggiunge ora il problema delle condizioni del terreno di gioco, sul quale occorrerà intervenire prima di programmare il ritorno della squadra.