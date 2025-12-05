Non un convegno, non un evento isolato, ma un progetto strutturato che entra nel vivo della formazione, della prevenzione e della divulgazione scientifica. A Rende prende ufficialmente il via “INFOrmando:– l’Innovazione che cura”, una rete interdisciplinare che passa dalle parole ai fatti e porta l’innovazione sanitaria dentro l’università e sul territorio.

Su iniziativa della Dott.ssa Stefania Galassi, radiologa e Vicepresidente del Consiglio comunale di Rende, INFOrmando si configura come un laboratorio permanente che unisce mondo accademico, professionisti sanitari, studenti , studenti universitari, ricercatori, associazioni ed esperti di innovazione con un obiettivo chiaro: trasformare l’informazione sanitaria in conoscenza utile, applicabile e accessibile.

Un progetto che supera i limiti del passato.

Negli anni, anche sul territorio calabrese, non sono mancati convegni ed eventi dedicati alla sanità e all’innovazione. Tuttavia, si è spesso trattato di iniziative episodiche, prive di continuità nel tempo, con il coinvolgimento di singole figure professionali e con una partecipazione studentesca prevalentemente passiva.

Mancavano:

• una reale integrazione tra tutte le professioni sanitarie,

• una programmazione periodica e strutturata delle attività,

• un coinvolgimento diretto degli studenti attraverso le associazioni universitarie,

• una rete stabile capace di durare oltre il singolo evento.

INFOrmando nasce per colmare queste assenze e costruire un modello nuovo, organizzato, inclusivo e continuativo.

L’azione: creare una rete operativa stabile

Il cuore dell’iniziativa è la costruzione di una rete continuativa tra il sistema sanitario e le associazioni studentesche dell’Università della Calabria.

Non si tratta di semplici incontri divulgativi: INFOrmando istituisce gruppi di lavoro tematici, momenti di formazione costruiti con metodo e percorsi pratici che consentono agli studenti di confrontarsi direttamente con chi opera nella sanità reale.

Le principali associazioni universitarie entrano ufficialmente nella rete, diventando parte attiva nella progettazione delle iniziative, nella comunicazione scientifica e nelle attività divulgative.



Dalla teoria alla pratica

INFOrmando agisce su più livelli:

• laboratori formativi sulle nuove tecnologie sanitarie;

• incontri tematici periodici con medici e professionisti;

• orientamento consapevole alle professioni sanitarie;

• divulgazione scientifica accessibile;

• coinvolgimento diretto degli studenti come protagonisti attivi.



Il progetto costruisce un ponte reale tra università, sanità e comunità con percorsi strutturati di informazione, confronto e orientamento rivolti a studenti e famiglie.

Appuntamento all’UNICAL: 11 e 12 dicembre 2025- Aula Magna

La prima edizione operativa di INFOrmando si svolgerà l’11 e 12 dicembre 2025 presso l’Università della Calabria.



Tre assi di lavoro:

1. Le professioni sanitarie

2. Dipendenze: prevenzione e rete di cura

3. Percorso Rosa: prevenzione e screening per la lotta contro il tumore al seno



Un progetto che continua nel tempo

INFOrmando non nasce per esaurirsi in un evento, ma per diventare una rete stabile, una piattaforma territoriale capace di dare continuità alla formazione sanitaria e alla divulgazione scientifica.

«La tecnologia in medicina avanza rapidamente – ricorda la Dott.ssa Galassi – ma senza conoscenza non c’è innovazione vera. INFOrmando nasce per dare strumenti, non slogan».

Un progetto che non racconta il futuro: lo costruisce. Si parte da alcune innovazioni comprese la creazione di una app per i percorsi di screening e le sue tappe di svolgimento e la creazione di laboratori pratici.