Il Comitato denuncia lo stop alla graduatoria oltre la posizione 60, l’uso di liste di altre province e l’assenza di assistenza riabilitativa in interi territori: «Un delitto umano ed economico. Chi non può pagare il privato non può essere condannato all’immobilità»
La Calabria celebra l’assunzione di 349 infermieri, ma resta in silenzio su un intero settore che continua a essere trattato come marginale: la riabilitazione. È la denuncia del Comitato Fisioterapisti Idonei – Graduatoria ASP Cosenza, che punta il dito contro l’inerzia amministrativa e una programmazione definita «miope e inadeguata» rispetto ai bisogni reali dei cittadini.
«La sanità calabrese festeggia nuove assunzioni, ma dimentica che un paziente, per tornare a vivere, non ha bisogno solo di farmaci: ha bisogno di camminare» – afferma il Comitato – «e ignorare la riabilitazione significa condannare centinaia di persone alla disabilità evitabile».
La situazione è drammatica soprattutto nella provincia di Cosenza, dove la graduatoria dei fisioterapisti idonei è bloccata da anni alla posizione 60, mentre oltre duecento professionisti risultano in attesa di chiamata. «Se ci sono risorse per centinaia di infermieri, perché la nostra graduatoria è ferma? Si pensa davvero che la sanità pubblica possa reggersi senza fisioterapisti?» – domandano gli idonei – «quando in interi territori non esiste alcuna assistenza riabilitativa pubblica e si registrano liste d’attesa che superano l’anno».
Una condizione che, secondo il Comitato, non è solo ingiusta ma anche economicamente folle: «Non assumere fisioterapisti è un delitto contabile e umano. Senza mobilizzazione precoce i pazienti restano bloccati nei letti, subiscono complicanze, tornano a ricoverarsi, e tutto ciò costa alla collettività tre volte di più».
A preoccupare è anche la scelta recente di Azienda Zero, che – per coprire posti vacanti nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza – avrebbe attinto a graduatorie di altre province, scavalcando quella dell’ASP cosentina. «È un fatto gravissimo» – denuncia il Comitato – «perché significa ignorare oltre 200 idonei del territorio, già selezionati e pronti a lavorare negli ospedali della propria provincia. Chiediamo trasparenza immediata: quali sono i criteri oggettivi che hanno portato a questa decisione?».
Sul fronte istituzionale, il silenzio pesa. In particolare quello del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, che – secondo quanto riferisce il Comitato – non avrebbe ancora risposto alle richieste di incontro presentate a fine gennaio. «Un silenzio inspiegabile e ingiustificabile» – scrivono i fisioterapisti – «che mortifica i professionisti e lascia senza risposte un territorio già profondamente carente di servizi essenziali».
Il nodo principale resta il diritto alla cura. «Chi non può permettersi il privato non può essere condannato all’immobilità» – affermano gli idonei – «e se la Regione trova i fondi per promuovere l’assunzione di 349 infermieri, deve avere il coraggio e la dignità di investire anche in chi rimette in piedi i cittadini».
Per il Comitato, che si dice pronto a proseguire nella mobilitazione, la richiesta è una sola: sbloccare immediatamente la graduatoria ASP Cosenza e procedere con le assunzioni. «La riabilitazione è sanità. La mobilità è un diritto. E noi non siamo invisibili».