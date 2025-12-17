Un passo decisivo verso la sicurezza dei cittadini e la valorizzazione del territorio. Il Comune di Laino Borgo si appresta a dotarsi di un’area dedicata all’elisoccorso, un’opera fondamentale che garantirà interventi tempestivi nelle emergenze-urgenze sanitarie, anche durante le ore notturne.

L’intervento è stato reso possibile grazie al Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) Annualità 2023, nell’ambito del programma della Regione Calabria volto al potenziamento dei Comuni montani. La convenzione è stata siglata ufficialmente, dando il via libera a un progetto che mira a colmare il divario nei servizi tra le aree interne e i grandi centri urbani.

L’opera sorgerà nell’area artigianale di Contrada Canale Cane. La scelta della location non è casuale considerato che si tratta di un punto nevralgico che permetterà di servire non solo la comunità locale, ma l'intera Valle del Mercure. L’area sarà attrezzata per l’operatività notturna, garantendo copertura medica 24 ore su 24. A margine della firma, il Sindaco Mariangelina Russo ha sottolineato come la resilienza dei piccoli comuni passi necessariamente dall'efficienza dei servizi primari: «Se si vuole contrastare lo spopolamento, si deve partire dai bisogni primari -il commento del primo cittadino -, la risposta alle emergenze sanitarie è una strategia utile a offrire una qualità della vita dignitosa, simile a chi vive nelle altre aree della regione. È l'unico modo per immaginare sviluppo e frenare la fuga verso i centri maggiori».

Il Sindaco Russo, in conclusione del proprio pensiero, ha poi espresso profonda gratitudine verso l’istituzione regionale: «Non posso non ringraziare sentitamente la Regione Calabria per l’attenzione dedicata ai territori interni e per il sostegno concreto ai progetti volti al miglioramento dei servizi essenziali».

Laino Borgo è una meta d'eccellenza per il turismo esperienziale, grazie alle attività di rafting sul fiume Lao e alle bellezze naturalistiche e archeologiche. In questo contesto, l'area di elisoccorso diventa un valore aggiunto per l'accoglienza garantendo più protezione per i residenti riducendo i tempi di intervento in caso di patologie tempo-dipendenti e assicurando una maggiore garanzia per i turisti nell’ottica di un territorio sicuro per attirare visitatori e rassicurare chi pratica sport outdoor. Non di meno, il tutto può essere riconducibile anche come sostegno alle imprese con un’infrastruttura che qualifica l’offerta ricettiva locale. Questo nuovo traguardo conferma l'impegno dell'amministrazione comunale nel captare finanziamenti e trasformarli in opere concrete. La struttura comunale, guidata dal Sindaco Russo, continua a dimostrare una solida capacità progettuale, mettendo al centro il benessere della comunità e la crescita sostenibile di Laino Borgo.