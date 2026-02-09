Il servizio di Emodialisi presso l’ospedale di Praia a Mare presto sarà sospeso, al fine di consentire l’adeguamento sismico della struttura, con il conseguente trasferimento del servizio stesso, per la durata dei lavori, presso l’ospedale di Cetraro. A lanciare l’allarme, la Cisl pensionati, attraverso una nota del Segretario Generale Raffaele Zunino e il Coordinatore della Fnp Cisl del Tirreno cosentino Vincenzo Grosso

«Considerati i prevedibili disagi per i pazienti in trattamento, in grandissima parte anziani, la Fnp Cisl chiede all’Asp competente, prima di procedere alla sospensione del servizio, di predisporre tutte le iniziative necessarie per limitare al massimo le conseguenze negative per i pazienti dializzati anche verificando la possibilità di continuare a garantire il trattamento in loco, in altri locali del nosocomio.

In alternativa, ove non possibile, si chiede di attivare il servizio di trasporto, l’assistenza e tutti gli ausili necessari per alleviare al massimo il disagio e la sofferenza dei pazienti. La Fnp Cisl seguirà con attenzione la problematica che tocca da vicino persone fragili e famiglie».