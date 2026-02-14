La coordinatrice Riccetti dispone controlli immediati nei distretti: priorità alle aree disagiate e ai pazienti fragili
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
La coordinatrice dei distretti sanitari dell’Asp di Cosenza, Angela Riccetti, ha inviato una comunicazione ai direttori del Distretto Sanitario per disporre una verifica immediata delle condizioni di sicurezza necessarie a garantire l’assistenza ai pazienti, in particolare nelle aree più disagiate del territorio.
Cosa dice il documento
Nel documento, si invita i responsabili a valutare se sussistano le condizioni adeguate per consentire agli operatori sanitari di effettuare gli spostamenti con i mezzi di servizio. L’attenzione è rivolta soprattutto alle zone maggiormente difficili da raggiungere.
Ed inoltre, viene richiesto di contattare i pazienti e i loro familiari per accertarsi delle condizioni di salute e verificare eventuali necessità di supporto o ulteriori esigenze assistenziali.
Contatti con i sindaci e Protezione Civile
Qualora si renda indispensabile raggiungere domicili situati in aree particolarmente complesse dal punto di vista logistico, la nota dispone di mettersi in contatto con i sindaci locali e con la centrale della Protezione Civile, al fine di richiedere supporto operativo. Gli operatori sanitari potranno eventualmente essere accompagnati da mezzi idonei messi a disposizione dalle autorità competenti.
La stessa procedura di allerta dovrà essere seguita anche per i pazienti presi in carico dalle ADI private.
L’ASP di Cosenza ha inoltre comunicato la propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni operative.