La coordinatrice dei distretti sanitari dell’Asp di Cosenza, Angela Riccetti, ha inviato una comunicazione ai direttori del Distretto Sanitario per disporre una verifica immediata delle condizioni di sicurezza necessarie a garantire l’assistenza ai pazienti, in particolare nelle aree più disagiate del territorio.

Cosa dice il documento

Nel documento, si invita i responsabili a valutare se sussistano le condizioni adeguate per consentire agli operatori sanitari di effettuare gli spostamenti con i mezzi di servizio. L’attenzione è rivolta soprattutto alle zone maggiormente difficili da raggiungere.

Ed inoltre, viene richiesto di contattare i pazienti e i loro familiari per accertarsi delle condizioni di salute e verificare eventuali necessità di supporto o ulteriori esigenze assistenziali.

Contatti con i sindaci e Protezione Civile

Qualora si renda indispensabile raggiungere domicili situati in aree particolarmente complesse dal punto di vista logistico, la nota dispone di mettersi in contatto con i sindaci locali e con la centrale della Protezione Civile, al fine di richiedere supporto operativo. Gli operatori sanitari potranno eventualmente essere accompagnati da mezzi idonei messi a disposizione dalle autorità competenti.

La stessa procedura di allerta dovrà essere seguita anche per i pazienti presi in carico dalle ADI private.

L’ASP di Cosenza ha inoltre comunicato la propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni operative.