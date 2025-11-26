L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza comunica che dalle ore 17:00 del 28 novembre fino alle ore 15:00 del 29 novembre 2025 verrà effettuata la migrazione degli applicativi dell’area SIO verso la nuova infrastruttura del sistema informativo aziendale. L’aggiornamento – spiegano dall’ASP – è indispensabile per migliorare la stabilità e la qualità dei servizi digitali, ma comporterà un’interruzione temporanea di diverse funzioni informatiche su tutto il territorio provinciale.

Durante la finestra di migrazione non saranno disponibili:

CUP locale (registrazioni e cassa)

Portale del Cittadino

Pronto Soccorso (funzioni informatiche)

Screening

Per tutta la durata del fermo, gli utenti non potranno accedere ai servizi online. Sono state predisposte tuttavia modalità alternative per garantire la continuità assistenziale. Al Pronto Soccorso le registrazioni verranno temporaneamente effettuate su modulistica cartacea; al CUP l’accettazione e la presa in carico delle prestazioni avverrà in forma cartacea o sarà registrata successivamente. Le ricette rilasciate negli ambulatori saranno acquisite dagli operatori e caricate nei sistemi informatizzati appena possibile.

Tutti i dati prodotti nelle ore di indisponibilità verranno inseriti in seguito, senza alcuna perdita informativa. Resta pienamente operativo il CUP regionale, con possibilità di prenotazione attraverso il portale dedicato: https://cup.regione.calabria.it/AREAS/mainLogin.do

L’ASP di Cosenza ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi, ricordando che l’intervento è necessario per potenziare l’infrastruttura informatica aziendale e migliorare l’efficienza complessiva dei servizi.