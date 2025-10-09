Nel corso della 17 *edizione del trauma meeting presso il palazzo dei congressi a Riccione, nella sessione infermieristica si è distinta Maria Fabiano, che ha esposto un lavoro sulla prevenzione delle infezioni eseguito presso il comparto operatorio del Presidio ospedaliero di Paola, coordinato dalla Dr.ssa Armida Lecce.

Un lavoro complesso svolto dal personale di sala che ad oggi ha superato i mille interventi, di cui 650 solo di ortopedia. Tematiche che apportano crescita professionale e permettono alla nostra regione di raggiungere alti standard qualitativi e quantitativi richiesti dalle società scientifiche per competere a livello nazionale.