L’assistenza è garantita da una specialista ematologa proveniente dal servizio Trasfusionale che opera nel reparto di Oncologia

In relazione ad alcune informazioni fuorvianti apparse nelle ultime ore, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza precisa che presso il presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano non è mai esistita una Unità Operativa di Ematologia. In passato era in servizio il dottor Francesco Iuliano, oncologo con competenze ematologiche, oggi in pensione.

Per assicurare comunque ai pazienti il rinnovo dei piani terapeutici senza dover raggiungere Cosenza, la direzione dello spoke di Corigliano-Rossano, guidata dalla dottoressa Maria Pompea Bernardi, ha previsto l’impiego di una specialista ematologa proveniente dal Servizio Trasfusionale, che attualmente opera all’interno del reparto di Oncologia, garantendo piena continuità assistenziale e risultati positivi. Si evidenzia pertanto che nessuna chiusura o riduzione di servizi è avvenuta.

Le informazioni circolate risultano prive di fondamento. La direzione ribadisce il proprio impegno a tutelare l’assistenza sanitaria sul territorio e invita a verificare sempre la veridicità delle notizie prima della loro diffusione.