Sabato 7 novembre 2026 l’Hotel San Francesco di Rende ospiterà il congresso «La nuova era della Dermato-Allergologia: dalla molecola alla terapia di precisione». Specialisti, professionisti sanitari e ricercatori discuteranno di come la ricerca molecolare possa orientare la diagnosi e la scelta delle terapie. Il primo appuntamento è venerdì 6 novembre alle 17, nella sala conferenze del centro medico diagnostico ISIDE di Rende, con un incontro dedicato ai rapporti tra cultura e sanità.

A promuovere il congresso sono Maria Itria Giancotta, specialista ambulatoriale in Allergologia dell’ASP di Cosenza e responsabile scientifica del simposio, ed Eugenio Provenzano, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Biomarcatori e terapie mirate: le patologie al centro del congresso

Il programma del 7 novembre prende in esame i meccanismi immunologici e infiammatori delle malattie della pelle e delle patologie allergiche. Il confronto riguarderà le diverse forme in cui una malattia si manifesta e le caratteristiche biologiche che le distinguono, con un approfondimento sui biomarcatori utili alla diagnosi e a prevedere la risposta ai trattamenti.

Le sessioni affronteranno l’impiego delle terapie biologiche e dei farmaci innovativi nella gestione di dermatite atopica, psoriasi, vitiligine, asma bronchiale e allergie alimentari. «L’obiettivo è superare un approccio esclusivamente descrittivo, per arrivare a strategie terapeutiche sempre più mirate, efficaci e sicure, capaci di migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti», spiega Provenzano.

Giancotta richiama il ruolo della collaborazione tra specialisti nel portare i risultati della ricerca nella pratica clinica: «La sfida è tradurre l’innovazione in percorsi assistenziali personalizzati, garantendo ai pazienti un accesso appropriato e tempestivo alle migliori opportunità di cura».

Il 6 novembre all’ISIDE: dall’arte orafa alla diagnostica

La sessione di apertura, «Calabria Straordinaria: incontro aperto tra arti, musica e sanità», dedicherà spazio agli antichi tesori della Calabria, a un viaggio nelle terre di Cosenza e all’arte orafa di Gerardo Sacco. La parte dedicata alla sanità affronterà le esperienze di spin-off e startup in campo medico, l’impiego dell’intelligenza artificiale nella diagnostica e la relazione di cura.