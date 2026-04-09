Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di Calderoli con l’avallo di Giorgetti e Schillaci

La Calabria esce dal commissariamento della Sanità. La notizia battuta pochi minuti fa dall’ANSA, arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri, che ha accolto la proposta avanzata dal ministro per gli Affari Regionali, il leghista Calderoli, e avallata dai colleghi dell’Economia e delle Finanze, Giorgetti, e della Salute, Schillaci.

Occhiuto su Instagram: «Un risultato storico»

L’annuncio è arrivato poco prima delle dieci, ma la notizia era già nota al presidente Occhiuto che ha postato un video sui canali social palesemente girato nel pomeriggio. Poche, semplici parole dette fuori da Palazzo Chigi: «Dopo diciassette anni – ha detto il governatore – la Calabria è fuori dal commissariamento. Un risultato storico: finalmente ci siamo liberati di questa camicia di forza»