Quando la burocrazia rallenta o le risorse languono, è il cuore pulsante della società civile a fare la differenza, trasformando una necessità in un atto di cura collettiva. A Castrovillari, l’impegno del sociale si è manifestato ancora una volta attraverso la concretezza del Rotary Club "I Pulinit del Pollino" che ha saputo intercettare un bisogno semplice ma fondamentale per l’accoglienza ospedaliera. In un’epoca in cui la sanità pubblica affronta sfide quotidiane, l’iniziativa del club di servizio dimostra come la sinergia tra associazionismo e istituzioni possa colmare quei vuoti che spesso rendono meno agevole la permanenza dei cittadini nelle strutture pubbliche.

La cerimonia di consegna è avvenuta in un clima di profonda partecipazione presso l’ospedale civile "Ferrari" dove il presidente del Rotary Rocco Russo, affiancato da una delegazione di soci, ha formalizzato la donazione di tre nuove sedute multiple per un totale di nove posti che rappresentano un segnale di attenzione verso chi vive momenti di attesa carichi di emozione. Collocate strategicamente nelle sale d’attesa dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, le sedute offrono ora un ristoro dignitoso alle famiglie e alle future madri, proprio in quei luoghi dove la vita nasce e fiorisce ogni giorno.

Il valore del gesto è stato sottolineato dalla presenza dei Primari Giulia Cerenzia e Filomena Stamati, insieme a Raffaele Cirone della Direzione Medica Ospedaliera e al sindaco Mimmo Lo Polito. La loro partecipazione evidenzia quanto sia prezioso questo "buon esempio" di cittadinanza attiva. In un certo senso, soprattutto materiale, laddove il settore preposto non riesce ad arrivare tempestivamente, interviene la mano tesa del volontariato organizzato. Non si tratta solo di migliorare la fruibilità di un’area del nosocomio, ma di restituire calore umano a una struttura che è il punto di riferimento per l’intero territorio, ricordando a tutti che il benessere della comunità è una responsabilità condivisa.

Questo piccolo ma significativo intervento si inserisce in una scia di solidarietà che il Rotary Club di Castrovillari porta avanti con costanza, confermando che la gentilezza e l'efficienza possono viaggiare di pari passo. Rendere più accogliente un reparto pediatrico o ginecologico significa avere cura del futuro, partendo dai dettagli che rendono l'esperienza ospedaliera meno faticosa e più vicina alle esigenze delle persone. È la dimostrazione plastica di come la società civile non sia un elemento passivo, ma un motore nuovo e capace di generare valore e dignità per tutti i cittadini.