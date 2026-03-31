La Calabria resta fanalino di coda sulle Case di Comunità: delle 63 previste, solo 2 (3,2%) offrono almeno un servizio attivo, secondo i dati Agenas al 31 dicembre 2025, contro una media nazionale del 45,5%. Lo segnala l’ultimo report della Fondazione Gimbe sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr

Gli ospedali di comunità in Calabria

Riguardo agli Ospedali di Comunità sono 20 quelli previsti di cui, secondo i dati uno (5%) con almeno un servizio dichiarato attivo (media Italia 27%).

Il Fascicolo sanitario elettronico

Nel Fascicolo sanitario elettronico regionale - rileva Gimbe - sono disponibili 13 documenti del totale delle 20 tipologie di documenti previste dal DM 7 settembre 2023 (media Italia: 14 documenti; dati ministero della Salute e Dtd al 30 settembre 2025). Infine, solo il 2% dei cittadini della Regione ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel Fascicolo sanitario elettronico. Media Italia: 44% (dati Ministero della Salute e Dtd al 30 settembre 2025).

«Abbiamo analizzato - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe commentando i dati nazionali - i risultati raggiunti al 30 dicembre 2025 e le criticità che continuano a frenare la riforma dell'assistenza territoriale. L'obiettivo è duplice: fornire ai cittadini un quadro oggettivo, al riparo da letture strumentali, e lanciare un monito a governo e Regioni sui potenziali rischi che gli inaccettabili ritardi accumulati avranno sulla rendicontazione finale del prossimo 30 giugno».