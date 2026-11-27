Il governo trova 850 milioni per finanziare future forme di pensionamento anticipato, ma lascia fuori le risorse chieste per assistenza domiciliare e nuovi posti nelle Rsa. Una scelta che pesa soprattutto sulle famiglie e sui territori con servizi già fragili

Il no è arrivato con una frase: «Il quadro macroeconomico in questo momento non consente di dare altre risorse per la sanità». Il ministero dell'Economia l'ha opposta al ministro della Salute Orazio Schillaci, come ha ricostruito Paolo Russo sulla Stampa. Sul tavolo c'era il pacchetto preparato insieme al ministero dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza: sessanta organizzazioni di familiari, sindacati, professioni sanitarie e gestori di servizi.

Chiedevano 250 milioni per portare l'assistenza domiciliare ad almeno 13 ore al mese per i 148mila pazienti più gravi. Altri 250 milioni servivano per 10mila posti letto in più nelle Rsa. Nella manovra non ci sono.

C'è invece, all'articolo 52, un fondo da 850 milioni l'anno dal 2027 al 2029, 2,55 miliardi nel triennio, per future misure di flessibilità in uscita dal lavoro. Chi potrà andare in pensione prima, e a quali condizioni, il testo non lo dice: tutto è rinviato a un decreto. La Lega lo presenta come la strada verso la pensione a 64 anni.

Si può discutere di quanto conti l'età di uscita per chi ha lavorato una vita. È un argomento serio. Ma nella stessa legge una misura ancora da scrivere trova i soldi. Un pacchetto già scritto, concordato con un ministero dello stesso governo, no.

Il Paese invecchia, i figli spesso vivono lontano. Secondo il Patto, 270mila persone aspettano un posto in una struttura. Chi resta a casa riceve in media 16 ore di assistenza domiciliare l'anno. In Danimarca sono 150.

Il resto lo pagano le famiglie, in denaro e in notti senza sonno. Due anni fa il Censis stimava in circa 22mila euro l'anno il costo dell'Alzheimer, quasi tutto a carico dei familiari. E per chiedere aiuto bisogna passare da valutazioni, certificati e sportelli diversi. Secondo l'Inca Cgil, il 34 per cento non riesce a completare le pratiche. La semplificazione era una delle proposte del Patto e costava poco. È rimasta fuori anche quella.

C'è l'assegno per i caregiver, fino a 400 euro al mese dal 2027. È riservato però a chi assiste un familiare per almeno 91 ore a settimana, con un reddito personale sotto i 3mila euro e un Isee entro i 15mila. Secondo le stime riportate dalla Stampa, ne beneficerà un caregiver su cento.

Il governo risponderà che quei 500 milioni non sono stati tagliati, perché non erano mai stati stanziati. Ricorderà il Piano nazionale per la non autosufficienza approvato a ottobre, presentato con oltre un miliardo e mezzo, e i 136 milioni per prorogare la prestazione universale. Sono argomenti da ascoltare. Ma il Patto giudica quel Piano un consolidamento dell'esistente più che una riforma, e la prestazione universale resta una sperimentazione per pochi. I soldi nuovi di questa manovra sono andati altrove.

La riforma dell'assistenza agli anziani, la legge 33 del 2023, è stata approvata in questa legislatura, e il governo l'ha rivendicata. Senza risorse resta una legge sulla carta.

Il Parlamento può ancora cambiare la manovra. Basta rispondere a una domanda: se per una misura che ancora non esiste si trovano 850 milioni, perché per chi non riesce più a vivere da solo non se ne trovano 500?