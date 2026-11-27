Un appuntamento pensato per aprire un momento di confronto, dialogo e riflessione sul presente e sul futuro della Calabria, partendo dalla valorizzazione della sua identità, delle sue risorse e delle potenzialità dei suoi territori. L’iniziativa, dal titolo «Calabria, è ora!», intende porre al centro del dibattito le prospettive di crescita della regione, il protagonismo delle comunità locali e l’importanza della partecipazione nella costruzione di una visione condivisa del futuro.

Un’occasione di incontro e ascolto, nella consapevolezza che il patrimonio culturale, sociale e umano della Calabria rappresenti un punto di partenza fondamentale per immaginare nuovi percorsi di sviluppo e valorizzazione del territorio.L’appuntamento vuole rappresentare un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza, alle istituzioni, al mondo delle associazioni e a quanti intendono offrire il proprio contributo al futuro della regione. Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato degli interventi e dei relatori che prenderanno parte all’iniziativa.