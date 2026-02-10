Sisto Milito è stato nominato Direttore ad interim del Distretto sanitario “Esaro-Pollino” dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar. Il dirigente medico è già al timone del Distretto “Cosenza-Savuto” da giugno 2023 e ora subentra a tutti gli effetti a Francesco Di Leone, in quiescenza dallo scorso dicembre. Per Milito un incarico uguale al periodo necessario all’individuazione del direttore titolare del medesimo distretto e comunque non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

I compiti assegnatigli ricadono nel perimetro dell’attività di programmazione, in termini di risposta integrata alle specifiche esigenze di salute della popolazione di riferimento, di disponibilità delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali. È inoltre garante del rispetto del raggiungimento degli obiettivi che gli sono stati assegnati dalla Direzione generale aziendale in materia di efficacia ed efficienza dei servizi erogati.

Sisto Milito sarà quindi il responsabile della gestione dei percorsi assistenziali integrati di propria competenza in stretto raccordo con i servizi, professionisti del territorio e dell’ospedale. De Salazar ha deciso di attribuirgli il nuovo ruolo pescando tra i dirigenti dell’Asp di Cosenza che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione. Si è inteso ricercare tale figura prioritariamente tra gli attuali direttori degli altri distretti socio sanitari aziendali e l’identikit del Direttore del distretto “Coenza-Savuto” è stato ritenuto quello più idoneo.