A Vaccarizzo Albanese il servizio di Continuità Assistenziale, l’ex Guardia medica, subirà una sospensione temporanea in più giornate comprese tra il 28 aprile e il 10 maggio. A comunicarlo è l’Asp, come riferito dal sindaco Antonio Pomillo, che ha invitato la cittadinanza a rivolgersi al 118 in caso di necessità.

La sospensione è motivata dalla carenza di personale sanitario, una criticità che torna a incidere sull’organizzazione dell’assistenza territoriale e che, in questo caso, comporterà l’interruzione del presidio medico in diverse fasce orarie distribuite nell’arco di quasi due settimane.

Guardia medica sospesa a Vaccarizzo Albanese

L’avviso riguarda il servizio di Continuità Assistenziale con decorrenza dalle ore 20 di oggi, martedì 28 aprile 2026, e interessa più date successive fino a domenica 10 maggio.

Il sindaco Antonio Pomillo, nel rilanciare la comunicazione ricevuta dall’Asp, ha sottolineato che durante le ore di sospensione i cittadini dovranno fare riferimento esclusivamente al servizio di emergenza-urgenza 118.

Si tratta di una misura temporanea, ma che tocca più giornate e che impone quindi particolare attenzione da parte della popolazione, soprattutto per chi abitualmente fa ricorso al presidio medico locale nelle ore notturne, festive o prefestive.

I giorni e gli orari della sospensione

Nel dettaglio, il servizio non sarà garantito nei seguenti periodi:

dalle ore 20 di martedì 28 aprile alle ore 8 di mercoledì 29 aprile;

dalle ore 8 di venerdì 1 maggio alle ore 8 di sabato 2 maggio;

dalle ore 10 di sabato 2 maggio alle ore 8 di domenica 3 maggio;

dalle ore 8 di domenica 3 maggio alle ore 8 di lunedì 4 maggio;

dalle ore 20 di giovedì 7 maggio alle ore 8 di venerdì 8 maggio;

dalle ore 20 di venerdì 8 maggio alle ore 8 di sabato 9 maggio;

dalle ore 10 alle ore 20 di sabato 9 maggio;

dalle ore 8 di domenica 10 maggio alle ore 8 di lunedì 11 maggio.

È quindi un calendario piuttosto ampio, che coinvolge giorni feriali e festivi, con una sospensione articolata in più finestre orarie.

L’invito del Comune: in caso di necessità chiamare il 118

Nel comunicato diffuso dal Comune viene ribadito con chiarezza che, durante i periodi di sospensione del servizio, in caso di bisogno i cittadini dovranno contattare il 118.

L’indicazione punta a evitare disguidi e a fornire un riferimento chiaro alla popolazione in assenza del presidio di Guardia medica. Resta però il dato di fondo, cioè una temporanea riduzione dell’assistenza territoriale dovuta alla mancanza di personale sanitario, tema che continua a incidere sulla tenuta dei servizi in diversi centri del territorio.

Per Vaccarizzo Albanese, dunque, i prossimi giorni saranno segnati da una programmazione ridotta della Continuità Assistenziale, con la necessità per i cittadini di tenere presenti date e orari della sospensione e di fare riferimento ai canali di emergenza nei casi urgenti.