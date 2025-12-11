We Breast arriva a Cosenza insieme all’intergruppo parlamentare sui tumori al seno e tumori femminili, con l’obiettivo di costruire, insieme al centro oncologico Oncomed, un modo nuovo e più umano di affrontare la malattia. L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 17.30 nel prestigioso Salone degli Specchi della Provincia, luogo scelto per accogliere pazienti, medici, istituzioni e cittadinanza in un momento che vuole essere di incontro, ascolto e rinascita.

Il progetto punta a unire arte, cultura e spettacolo come strumenti capaci di restituire alle donne affette da tumore forza, energia e una nuova prospettiva sulla quotidianità. L’idea di fondo è semplice e potente: accompagnare le terapie mediche con percorsi che offrano bellezza, leggerezza e spazi di respiro emotivo.

Secondo We Breast, il passaggio “dalla cura al prendersi cura” rappresenta la svolta decisiva: non solo trattare la malattia, ma supportare la persona in tutte le sue dimensioni — psicologica, relazionale, creativa. È in questa prospettiva che la diagnosi di un tumore femminile, pur nella sua durezza, può trasformarsi in un’occasione per scoprire spazi di vita nuovi e aperti, in cui trovare supporto e creare reti di solidarietà.