Societa
14 settembre, 2025
L’appello

«Non siamo carne da macello e oggetti da spostare»: la lettera di un docente precario calabrese al ministro Valditara

Giuseppe Barilaro racconta la fatica di conciliare lavoro e vita familiare, i continui trasferimenti senza preavviso e le spese da sostenere: «Non siamo bestie da spostare a destra e sinistra,  siamo il valore dell’Italia. Dia spazio a chi ama questo lavoro»
Redazione Attualità
«Non siamo carne da macello e oggetti da spostare»: la lettera di un docente precario calabrese al ministro Valditara\n
Inclusione

Festa dei Popoli a San Giovanni in Fiore: “Chi vuole la pace, prepara la pace”

Grande partecipazione alla quarta edizione dell’iniziativa promossa da Donne e Diritti: inclusione, convivialità e sapori internazionali.
Redazione
Festa dei Popoli a San Giovanni in Fiore: “Chi vuole la pace, prepara la pace”
La lettera

Lo sfogo di un cittadino: «Vi racconto la Calabria che non si vede nelle statistiche, povera e senza lavoro»

La realtà oltre i numeri nelle parole di un nostro lettore, «disoccupato che vive ogni giorno le contraddizioni di questa terra»: ecco le sue proposte alla politica per creare «un sistema che sia umano»
Redazione
Lo sfogo di un cittadino: «Vi racconto la Calabria che non si vede nelle statistiche, povera e senza lavoro»\n
Work in progress

Cosenza, riaperto Corso Telesio: “Un centro storico più funzionale e accogliente”

Terminati i lavori sui sottoservizi del CIS: l’annuncio del consigliere Alimena e il ringraziamento a cittadini e commercianti.
Redazione
Cosenza, riaperto Corso Telesio: “Un centro storico più funzionale e accogliente”

Sanita

Aggressioni ai medici, negli ospedali pubblici registrati in Calabria lo scorso anno 49 episodi

La presidente dei camici bianchi della provincia di Cosenza Agata Mollica analizza le cause di un fenomeno in preoccupante crescita: «Alla base delle condotte violente la convinzione che il diritto alla salute dei cittadini non sia tutelato»

12 settembre 2025
Ore 15:04
Aggressioni ai medici, negli ospedali pubblici registrati in Calabria lo scorso anno 49 episodi
Societa

Inaugurazione anno accademico Unical, irruzione del Comitato Pro Pal

12 settembre 2025
Ore 10:19
Inaugurazione anno accademico Unical, irruzione del Comitato Pro Pal
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri
Video

Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo

11 settembre 2025
Ore 11:37
Danneggiata la villetta di Taverna a Montalto Uffugo
Video

Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri

11 settembre 2025
Ore 09:25
Ai domiciliari il responsabile incendio di Acri
La precisazione

Tari non rateizzabile, il Comune di Cosenza scarica sulla Provincia

L’impossibilità a ottemperare al pagamento della tassa dello scorso anno dovuta a un cambio dell’iban, nessun problema su quella del 2025
Redazione
Tari non rateizzabile, il Comune di Cosenza scarica sulla Provincia
L’intervista

Lorenzo Fortuna: «I grandi piazzaioli napoletani a Cosenza sono i benvenuti, è la qualità a fare la differenza»

Il maestro pizzaiolo: l’arrivo di Porzio e Da Michele non spaventa, anzi stimola il territorio
Alessia Principe
Lorenzo Fortuna: «I grandi piazzaioli napoletani a Cosenza sono i benvenuti, è la qualità a fare la differenza»\n
Le previsioni

L’estate continua, weekend di bel tempo in Calabria con sole e caldo

Temperature nelle medie del periodo o leggermente superiori fino a 33 gradi nelle aree interne, più fresco la notte e nelle prime ore del mattino: in montagna il termometro potrà scendere fino a 7°
Salvatore Lia
L’estate continua, weekend di bel tempo in Calabria con sole e caldo\n
IL PASSO INDIETRO

Global Sumud Flotilla, Vincenzo Fullone non partirà: «Sono un obiettivo di Israele, farei solo da esca»

L’attivista, già a Gaza City negli anni scorsi, è nella black list di Tel Aviv: «Sono stati giorni di trattative e ho deciso di non partire per evitare di essere un problema per la Sumud»
Francesco La Luna
Global Sumud Flotilla, Vincenzo Fullone non partirà: «Sono un obiettivo di Israele, farei solo da esca»
Menzione d’onore

Il gioiello calabrese Feidìa conquista il Compasso d’Oro International

La fede nuziale di Cronorea premiata a Osaka: unisce design, proporzioni auree e messaggio “Connecting Lives”.
Redazione
Il gioiello calabrese Feidìa conquista il Compasso d’Oro International
Imprese

Cosenza, la Camera di Commercio protagonista del biologico a Biolife 2025

Il registro delle imprese accompagna le aziende locali a Bolzano per promuovere il biologico
Redazione
Cosenza, la Camera di Commercio protagonista del biologico a Biolife 2025\n
La cerimonia

Unical, cuore pulsante di una Calabria che osa sognare: eccellenza e visione all’inaugurazione del 54° anno accademico

Tra i momenti clou l’intervento del rettore Nicola Leone, al termine del suo mandato, e la lectio magistralis del professor Orazio Attanasio, gigante dell’economia mondiale. Durante l’evento anche una protesta pacifica pro Palestina
Gianfranco Donadio*
Unical, cuore pulsante di una Calabria\u00A0che osa sognare: eccellenza e visione all’inaugurazione del 54° anno accademico\n
Attrattive

La città di Cosenza punta sul turismo con Destination Italia

Il sindaco Franz Caruso avvia un tavolo tecnico per valorizzare la città sui mercati internazionali
Redazione
La città di Cosenza punta sul turismo con Destination Italia\n
L’evento

L’Alberghiero di Paola omaggia Dario Brunori con la “Torta Fiammetta”

Il dolce è stato presentato a san Fili in occasione del concerto organizzato dall’amministrazione comunale. La dirigente Sandra Grossi: «Entrerà a far parte del nostro laboratorio di pasticceria»
Redazione
L’Alberghiero di Paola omaggia Dario Brunori con la “Torta Fiammetta”\n
LA MANIFESTAZIONE

«Se bloccano la flottilla blocchiamo tutto», irruzione in protesta per la Palestina all’Unical | VIDEO

I comitati pro Pal sono entrati nell’Aula Magna “Andreatta” durante l’inaugurazione dell’anno accademico per manifestare contro il genocidio in atto: «La conferenza rettori universitari italiani complice del genocidio»
Patrizia De Napoli
«Se bloccano la flottilla blocchiamo tutto», irruzione in protesta per la Palestina all’Unical | VIDEO
l’insolita presenza

Unical, tra i vip spunta anche Guarascio. Da Capomolla a De Salazar, chi c’era per l'ultima di Leone

L’ultima inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Calabria del rettore uscente ha attirato tutto il mondo della politica e delle istituzioni
Patrizia De Napoli
Unical, tra i vip spunta anche Guarascio. Da Capomolla a De Salazar, chi c’era per l'ultima di Leone
gestione illuminata

Leone: «Avere il nuovo ospedale vicino all’Unical favorirà le interazioni tra le parti» | VIDEO

Spostato il progetto della Cittadella dello Sport per fare spazio all’hub regionale. Il rettore uscente alla sua ultima inaugurazione dell’anno accademico: «Mio percorso registra un +26% di iscrizioni da inizio mandato, con tanti scienziati tornati in Calabria»
Patrizia De Napoli
Leone: «Avere il nuovo ospedale vicino all’Unical favorirà le interazioni tra le parti» | VIDEO
La Lectio magistralis

A Cosenza focus sulla figura di Indro Montanelli, Soluri: «Tra i più grandi giornalisti italiani, complesso e coraggioso»

Il convegno organizzato da Nazione Futura al Gran Caffe Renzelli. Il presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria sul fondatore de Il Giornale: «Si rifiutò di mettersi al servizio del suo editore». Il docente Lombardi: «Andò sempre controcorrente»
Redazione
A Cosenza focus sulla figura di Indro Montanelli, Soluri: «Tra i più grandi giornalisti italiani, complesso e coraggioso»\n
LaC Tv

“Il guastatore”: stasera a Perfidia l’intervista a Francesco Toscano

Ospite di Antonella Grippo il candidato alla presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare. A seguire il talk: ecco i protagonisti
Redazione Politica
“Il guastatore”: stasera a Perfidia l’intervista a Francesco Toscano\n
cambio della guardia

Paola, Alfonso Varchetta nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza

Sostituisce Ivan Tarantino che, dopo circa tre anni di intenso e apprezzato lavoro, lascia il Comando per ricoprire un prestigioso incarico a Cagliari
Redazione
Paola, Alfonso Varchetta nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
L’ABBRACCIO DEI FAN

Brunori a San Fili, in 10mila ai piedi dell’albero delle noci

Serata indimenticabile con il cantautore che regalato perle e proposto ai presenti tutti i suoi brani più famosi e coinvolgenti. Il concerto, organizzato dal Comune, era gratuito
Redazione
Brunori a San Fili, in 10mila ai piedi dell’albero delle noci
Welfare

Centro Famiglia 3.0: sostegno e ascolto per le famiglie di Rende

Il nuovo Centro Famiglia 3.0 apre a Rende: servizi integrati, percorsi formativi e supporto per giovani coppie e genitori.
Redazione
Centro Famiglia 3.0: sostegno e ascolto per le famiglie di Rende
Societa

Cosenza, la rinascita del Liceo Fermi: rimessa a nuovo la storica sede di Via Molinella

Taglio del nastro dei locali in vista della ripresa delle lezioni. L’edificio è stato interessato da lavori di ristrutturazione e di efficientamento sismico ed energetico
Salvatore Bruno
Cosenza, la rinascita del Liceo Fermi: rimessa a nuovo la storica sede di Via Molinella\n
Il taglio del nastro

Unical, inaugurata la nuova aula studio aperta fino alle 24 e nei weekend

Si rafforzano le strutture e i servizi a disposizione degli studenti: uno spazio da oltre 600 mq, distribuiti su due piani, per circa 150 posti
Redazione
Unical, inaugurata la nuova aula studio aperta fino alle 24 e nei weekend\n
Societa

San Giovanni in Fiore, presentato Parko Fiore. Succurro: «Un piccolo polmone verde nel centro storico»

Finanziato con 100mila euro pubblici ottenuti dall’amministrazione in carica, il progetto si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana
Redazione
San Giovanni in Fiore, presentato Parko Fiore. Succurro: «Un piccolo polmone verde nel centro storico»\n
1

Rissa a Serra San Bruno, 5 donne si affrontano in strada: tutte arrestate, 2 sono dovute ricorrere al Pronto soccorso

2

Cosenza-Catania: tabellino e cronaca del match

3

Acri, auto si ribalta: la donna (illesa) resta in piedi nella Fiat 500 capovolta su un fianco

4

Cosenza, senti Guarascio: «Pochi tifosi contro il Catania? Sono al mare»

5

Pizza Cosenza, Fortuna commenta gli arrivi di Porzio e Da Michele