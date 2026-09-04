La giocata vincente è stata effettuata in un esercizio del Rione Ariella: è il premio più alto assegnato nel concorso del 3 settembre
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Il 10eLotto premia la Calabria con una vincita da 100mila euro centrata a Corigliano-Rossano. La giocata fortunata è stata effettuata presso un esercizio situato nel Rione Ariella.
Secondo quanto riportato da Agipronews, il premio è stato ottenuto nel concorso di giovedì 3 settembre 2026 grazie a un “9 Doppio Oro”.
La vincita più alta del concorso
Quella registrata a Corigliano-Rossano è stata la vincita più alta assegnata nell’intero concorso di giornata.
L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito complessivamente 23 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2026, invece, i premi assegnati hanno raggiunto un valore complessivo di 2,65 miliardi di euro.