Grimaldi si prepara ad accogliere una nuova edizione di Enoica, il festival dedicato al vino calabrese e al rapporto tra vitigni, territori, storia e cultura. L’appuntamento è per domani, sabato 5 settembre 2026, a partire dalle ore 19.

Il programma coinvolgerà Palazzo di Città, Largo Pasquale Paolo Albo, Largo Palmerini e Piazza Amantea. Nei diversi spazi del borgo si alterneranno masterclass, incontri, degustazioni, presentazioni, musica dal vivo e attività all’interno del Social Garden.

Le masterclass di Grimaldi Enoica 2026

Il percorso tecnico e divulgativo prenderà il via alle 19 a Palazzo di Città con “L’anima vitivinicola della Calabria”, masterclass dedicata al Gaglioppo. A condurla sarà Luca Gardini, curatore delle guide “Vini d’Italia” e “Ristoranti” de L’Espresso.

Alle 19.30, in Largo Pasquale Paolo Albo, Paola Restelli e le Donne del Vino Calabria guideranno l’incontro “Bianchi, identità e tempo”, dedicato ai vitigni autoctoni e alla longevità dei vini bianchi calabresi.

Il programma proseguirà alle 20 a Palazzo di Città con Angelo Peretti, direttore di Internet Gourmet, e la masterclass sui rosati intitolata “Tradizioni e radici: la traccia rosa della Calabria contemporanea”.

Alle 20.45, in Largo Albo, Chiara Giannotti, direttrice di Vino TV, condurrà “La Calabria inaspettata: freschezza, altitudine e Mediterraneo”, con un approfondimento sui vini prodotti nei territori d’alta quota.

L’ultima masterclass inizierà alle 21.15 a Palazzo di Città. Il sommelier e giornalista Luca Grippo accompagnerà il pubblico in un viaggio dedicato al Magliocco Dolce, vitigno legato all’identità del Savuto.

I talk tra storia, viticoltura e territorio

Gli incontri pubblici cominceranno alle 19.30 in Largo Palmerini con “Tra passato e futuro. Radici identitarie della Calabria, vini passiti e vitigni”. Il confronto sarà introdotto e moderato dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, con una relazione dell’agronomo Rosario Previtera.

Alle 21 in Piazza Amantea si parlerà del rapporto tra Magna Grecia, archeologia e governo dei territori durante il dibattito “Dalla Chora alle Città del Vino”.

Interverranno Maurizio Rodighiero, presidente dell’Accademia del Magliocco; Paolo Ippolito, presidente dell’Associazione Città del Vino Calabria; l’archeologa e docente Iulm Stefania Mancuso; il sindaco di Grimaldi Paolo Stilla; il sindaco di Cosenza Franz Caruso e l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Alle 21.30 in Largo Palmerini sarà presentato il libro di Angelo Peretti “Il profumo del bicchiere mezzo pieno”. Dialogheranno con l’autore Cristina Raffaele e Claudia Maremonti.

Degustazioni sensoriali e Social Garden

Banchi d’assaggio, dj set e attività esperienziali completeranno il programma. Nel Social Garden saranno coinvolti Valentina Cozmuta, Cristina Raffaele, Claudia Maremonti e Guglielmo Gigliotti.

Alle 20.30 in Largo Palmerini è prevista una degustazione sensoriale bendata, riservata a un massimo di 15 partecipanti. L’esperienza sarà dedicata al riconoscimento dei sentori caratteristici dei vini calabresi.

La musica nelle piazze di Grimaldi

La componente musicale accompagnerà degustazioni e incontri durante la serata. La formazione annunciata comprende DJ Kerò, Bruno Marrazzo in Jazz, Luigi D’Alife, Rocco Riccelli con Alessandro Di Cello e i Tropicana.

Grimaldi Enoica 2026 propone così un itinerario diffuso nel centro del paese, con il vino come punto di partenza per raccontare il Savuto e la produzione vitivinicola calabrese.