La Sibaritide al centro di un ambizioso progetto di rinascita e valorizzazione. Si è svolta nella mattinata di sabato 29 novembre, presso il Teatro di Cassano all'Ionio, la presentazione ufficiale di "Sibaridea", la nuova Associazione di Promozione Sociale nata con l'intento di "accendere le idee" e costruire il futuro di un territorio ricco di storia e natura.

L'Associazione Sibaridea si pone come obbiettivo la valorizzazione della Sibaritide, considerata un "mosaico di storia e natura", e spingerla oltre la semplice esistenza. L'intento è far sì che il territorio scelga attivamente di rinascere, custodendo la propria identità e trasformandola in un potente fattore di crescita e partecipazione. Come ha sottolineato la neonata associazione, l'iniziativa è un invito a guardare al futuro senza dimenticare le radici, riscoprendo e vivendo la Sibaritide, lasciandosi ispirare "dai suoi silenzi, dai suoi colori e dalle storie che ogni pietra custodisce." Nella sua prima uscita pubblica, dopo l'intervento del presidente Luigi Fasanella, Sibaridea ha subito messo in campo una proposta culturale significativa con la presentazione del libro di Antonio Candela intitolato "Generazione Cerniera". Il dibattito, moderato dal giornalista Luigi Cristaldi, ha visto la partecipazione di figure istituzionali e culturali di rilievo come Franco Tufaro, il Sindaco di Cassano all'Ionio Gianpaolo Iacobini e l'Assessore regionale Gianluca Gallo.

L'autore, Antonio Candela, ha motivato il suo intenso lavoro viaggiando nel fulcro del volume che è il racconto e l'analisi della "Generazione Cerniera" in una fascia demografica che si ritrova sospesa tra la profonda crisi attuale e la necessità di coltivare sogni per il domani. Questa generazione è definita "cerniera" proprio perché detiene il potenziale per collegare il passato al futuro, agendo come elemento di raccordo tra le instabilità del presente e le nuove possibilità che si possono e si devono creare.

Il libro si configura come un vero e proprio manifesto proattivo. Candela esorta i lettori e la comunità a trasformare le incertezze e le instabilità in nuove certezze operative, invitando a riscoprire insieme valori fondamentali e motori di cambiamento come l'empatia per ricucire il tessuto sociale e comprendere le sfide altrui, attraverso il coraggio necessario per affrontare le complessità e prendere decisioni che aprano strade inedite e soprattutto con una particolare visione del futuro per progettare a lungo termine e uscire dalla logica dell'emergenza. Attraverso le sue pagine, Candela propone una vera e propria riconfigurazione culturale e sociale, incoraggiando una partecipazione attiva e una responsabilità collettiva per costruire un futuro più solido.

La presentazione congiunta dell'associazione e del volume di Candela ha di fatto sancito l'impegno di Sibaridea a promuovere il patrimonio storico e naturale anche attraverso il dibattito culturale sfruttando le energie civiche necessarie per il rinnovamento della Sibaritide.