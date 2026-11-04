L’Associazione Abaco inaugura sabato 7 novembre un nuovo ambiente dedicato al benessere e allo sviluppo. Prevista anche la possibilità di effettuare sessioni di prova gratuite su prenotazione

Luci, suoni, stimoli tattili e percorsi costruiti per accompagnare bambini e famiglie in un ambiente protetto e inclusivo. A Cosenza nasce una nuova Stanza Multisensoriale, realizzata dall’Associazione Abaco nella sede di piazza 1° Maggio.

L’inaugurazione è in programma sabato 7 novembre alle 16.30, quando sarà possibile conoscere da vicino il nuovo spazio e sperimentarne le potenzialità attraverso una sessione di prova gratuita, previa prenotazione.

Un ambiente pensato per il benessere e lo sviluppo

La Stanza Multisensoriale nasce con l’obiettivo di creare un luogo accogliente e protetto, nel quale gli stimoli possano essere modulati in base alle esigenze della persona.

Il servizio è rivolto in particolare a bambini con disturbi del neurosviluppo o difficoltà motorie, ma anche a piccoli che hanno attraversato un periodo di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale, alle neomamme con neonati e alle donne in gravidanza.

Lo spazio non è però riservato esclusivamente a chi presenta particolari necessità: potrà essere utilizzato anche da bambini che desiderano vivere un’esperienza sensoriale diversa, costruita nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche individuali.

Un’équipe multidisciplinare

A seguire le attività sarà un’équipe composta da psicologhe, pedagogiste, educatori, psicomotricisti e musicoterapeuti.

L’idea è quella di integrare competenze differenti all’interno di percorsi personalizzati, mettendo al centro non soltanto le eventuali difficoltà, ma anche le capacità e le potenzialità di ogni bambino.

La nuova Stanza Multisensoriale si inserisce così nel lavoro che l’Associazione Abaco porta avanti sul territorio sul fronte dell’inclusione, del sostegno alla genitorialità e dell’accompagnamento delle famiglie.

Prove gratuite su prenotazione

In occasione dell’apertura sarà possibile partecipare a sessioni gratuite di prova, per le quali è necessaria la prenotazione preventiva presso l’Associazione Abaco.

L’appuntamento è per sabato 7 novembre, alle 16.30, nella sede dell’associazione in piazza 1° Maggio 18, scala B, a Cosenza.