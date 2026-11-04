Domenica 8 novembre 2026, alle 10, la quarta Co.Ro. Half Marathon partirà dal lato est del Quadrato Compagna di Schiavonea e si concluderà in piazza Bernardino Le Fosse, a Rossano Scalo. Per chi si muove in auto, la prima modifica scatterà alle 8: sulle strade indicate dalla Polizia municipale sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, fino al termine delle esigenze legate alla gara. Il divieto di transito veicolare si applicherà invece durante lo svolgimento della manifestazione.

Ritrovo a Rossano Scalo e trasferimento alla partenza di Schiavonea

Il ritrovo degli atleti è fissato dalle 7:30 in piazza Le Fosse, la stessa piazza in cui si concluderà la gara. Dalle 9 i mezzi messi a disposizione dall’organizzazione trasferiranno i partecipanti al Quadrato Compagna. Dopo la partenza delle 10, gli atleti attraverseranno Corigliano Scalo e il centro storico di Corigliano, per poi raggiungere Rossano Scalo lungo la SP 253, ex statale 106 Jonica.

La mezza maratona è inserita nel calendario nazionale FIDAL nella categoria Bronze ed è organizzata in collaborazione con l’ASD CorriCastrovillari, la FIDAL e l’ASI.

Divieti da Schiavonea al centro storico di Corigliano

L’ordinanza n. 238/2026 del Comando di Polizia municipale di Corigliano-Rossano interessa, a Schiavonea, via Malaga e via Marsiglia, nell’area della partenza, e via Civitavecchia. I divieti si estendono a via Provinciale, nel tratto da Schiavonea a Corigliano Scalo, e a via Walt Disney.

In direzione del centro storico di Corigliano sono interessati via Nazionale, ponte Margherita e via Villa Margherita. Sulla SP 253 il tratto soggetto alle limitazioni va dal chilometro 4+000 al chilometro 13+960.

Rossano Scalo, le vie e i civici interessati

A Rossano Scalo i divieti riguardano via Benedetto Greco, in corrispondenza della rotonda Torre Renzo, viale della Repubblica, via dei Bizantini, viale dei Normanni e viale Regina Margherita. In zona arrivo, il tratto di via Nazionale interessato è quello tra l’incrocio con viale Regina Margherita e via Busento e quello con via Sibari e via Ferraris.

In via Sicilia le limitazioni vanno dal civico 1 al 29, tra via Lazio e viale della Repubblica. In via Armenia riguardano il tratto tra via Blasco e viale della Repubblica. In via Fermi si applicano dal civico 2 al 22, tra via Colombo e viale Regina Margherita.

Le tre deviazioni all’arrivo degli atleti

Quando i partecipanti raggiungeranno Rossano Scalo, chi percorre via Nazionale provenendo da contrada Santa Caterina o da corso Italia dovrà immettersi in via Ferraris o in via Sibari una volta raggiunto l’incrocio con queste strade.

Chi percorre via Margherita da via Torre Pisani o da viale della Repubblica dovrà svoltare a destra all’incrocio con piazza Bologna e proseguire verso via Roma. Per chi viaggia su viale S. Angelo, alla rotatoria davanti alla caserma dei carabinieri sarà obbligatoria la svolta a sinistra verso il sottopasso di via Colombo.

Il 5 novembre la presentazione al liceo sportivo

La gara sarà presentata giovedì 5 novembre alle 11 nell’aula magna del Liceo scientifico a indirizzo sportivo dell’I.I.S. L. Palma – I.T.I. I.T.G. Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano.

Interverranno Costantino Argentino, assessore con delega agli impianti sportivi e alla promozione dello sport, Vincenzo Caira, presidente di FIDAL Calabria, e Salvatore Cropanise, fiduciario del CONI. Parteciperanno anche Cinzia D’Amico, dirigente scolastica del liceo sportivo, e Gianfranco Milanese, presidente dell’ASD CorriCastrovillari. Nella stessa aula seguirà la presentazione del progetto Sport Scuola «Lo sport come crescita, salute e futuro».