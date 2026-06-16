Un cortometraggio per ricordare una conquista che ha cambiato la storia della democrazia italiana e che, ancora oggi, invita a riflettere sul valore dei diritti e della partecipazione. Stasera, martedì 16 giugno, a partire dalle ore 19, il The Pogues Pub di Cosenza ospiterà la proiezione di “Facciamo Rumore”, iniziativa promossa dall'ANPI Città di Cosenza "Antonello Antonante".

Il film nasce per celebrare gli ottant'anni dal primo voto delle donne in Italia, una delle tappe fondamentali del percorso di emancipazione femminile e di costruzione della Repubblica. Attraverso una storia ambientata in un futuro distopico, il cortometraggio immagina uno scenario in cui il diritto di voto delle donne viene messo in discussione. La protagonista, Stella, decide di non restare indifferente e insieme ai suoi amici intraprende un percorso di consapevolezza e impegno civile che la porterà a confrontarsi con chi quelle battaglie le ha vissute e difese nel corso della propria vita.

Diretto da Daniele Lince Rumore e scritto da Eleonora Beatrice, "Facciamo Rumore" utilizza il linguaggio del cinema per affrontare temi di grande attualità, ricordando come diritti oggi considerati acquisiti siano in realtà il risultato di lunghe lotte politiche e sociali.

Al termine della proiezione il pubblico potrà partecipare a un momento di confronto e approfondimento con alcuni ospiti della serata: l'attrice Alessandra Curia, la segretaria dell'ANPI Città di Cosenza Angela Potente e la sociologa dell'Università della Calabria Giovanna Vingelli.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di attività culturali e di sensibilizzazione portato avanti dall'ANPI cosentina sui temi della memoria democratica, dell'antifascismo e della cittadinanza attiva. Nel corso della serata sarà inoltre possibile aderire all'associazione e sostenere le attività della sezione cittadina.

Un appuntamento che unisce cinema, riflessione storica e partecipazione civile, nel segno di una memoria che non guarda soltanto al passato ma interroga il presente e il futuro della democrazia.