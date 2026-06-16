La nuova caserma dei carabinieri di Santa Maria del Cedro è ormai allo step finale. Nella giornata odierna una delegazione di UNARMA Calabria, composta dai segretari regionali Fabio Riccio, Antonio Cardamone, Antonio Crusco e Francesco Masottina, ha incontrato il vicesindaco Stefano Adduci e l’assessore Tonino Montesano nella sede del Comune.

L’incontro rappresenta un passaggio conclusivo di un percorso istituzionale seguito nell’ultimo anno attraverso una costante interlocuzione tra UNARMA, amministrazione comunale e Prefettura, con l’obiettivo di accompagnare l’iter relativo alla realizzazione della nuova struttura destinata all’Arma.

Il progetto verso la fase conclusiva

Dalle informazioni fornite dagli amministratori comunali emerge un quadro ritenuto particolarmente positivo. Il progetto della nuova caserma sarebbe infatti ormai arrivato alla fase conclusiva e resterebbero da completare soltanto alcuni adempimenti burocratici di competenza prefettizia prima della definitiva inaugurazione.

Un traguardo atteso, che punta a garantire ai carabinieri una sede più moderna, efficiente e adeguata alle esigenze operative del territorio.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Riccio – perché oggi possiamo affermare che siamo realmente all'ultimo step di un percorso seguito con grande attenzione da tutte le istituzioni coinvolte. A breve Santa Maria del Cedro potrà contare su una caserma moderna, efficiente e soprattutto sicura».

Riccio: «Benefici per militari e cittadini»

Secondo UNARMA Calabria, la nuova struttura rappresenterà un miglioramento concreto sia per i militari chiamati a prestarvi servizio sia per la comunità locale.

«I Carabinieri che vi presteranno servizio – continua Riccio – potranno finalmente operare in una struttura all'altezza delle esigenze professionali odierne, usufruendo di ambienti confortevoli, funzionali e sicuri. Tutto questo si tradurrà inevitabilmente in un beneficio anche per i cittadini, che potranno contare su un presidio ancora più efficiente e vicino al territorio».

La nuova caserma viene dunque indicata come un presidio strategico di sicurezza, capace di rafforzare la presenza dell’Arma e di migliorare le condizioni operative del personale.

Il ringraziamento alle istituzioni

UNARMA Calabria ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, alla Prefettura e a tutti i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

Il sindacato sottolinea il valore del dialogo istituzionale costruito nel corso dei mesi e la disponibilità mostrata dagli amministratori locali nel seguire l’iter dell’opera.

«In questi mesi – conclude Riccio – abbiamo avuto modo di instaurare un rapporto di collaborazione improntato alla serietà, alla disponibilità e al confronto costruttivo. Abbiamo trovato amministratori presenti, capaci di ascoltare e di mantenere gli impegni assunti».

Una sinergia per la comunità

Per UNARMA, la nuova caserma di Santa Maria del Cedro rappresenta il risultato concreto di una collaborazione tra istituzioni, nata con l’obiettivo di garantire migliori condizioni di lavoro ai carabinieri e un servizio più efficace ai cittadini.

«La nuova caserma di Santa Maria del Cedro rappresenta il risultato concreto di una sinergia istituzionale che ha avuto come unico obiettivo il bene dei Carabinieri e della comunità locale. Per questo non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto», afferma Riccio.