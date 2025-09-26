All’Auditorium “Guarasci” un evento solenne ha ricordato l’ingresso femminile nelle Forze Armate italiane, tra testimonianze, musica e riflessioni sul futuro
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Nel 1999 l’Italia aprì finalmente le porte delle sue Forze Armate alle donne, segnando una svolta epocale per Esercito, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri. Con il loro ingresso si è avviata una trasformazione profonda, silenziosa ma inequivocabile, che ha arricchito la cultura militare italiana con nuove sensibilità, competenze e visioni. Quelle donne hanno rotto schemi e pregiudizi, lasciando un’impronta indelebile su caserme, comandi e missioni internazionali, riscrivendo il significato stesso di difesa e servizio.
Mercoledì 24 settembre 2025, l’Auditorium “A. Guarasci” di Cosenza è stato teatro di una celebrazione solenne e partecipata per ricordare quel momento storico. Non un semplice anniversario, ma un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo strategico delle donne in divisa e sul contributo essenziale che offrono quotidianamente alla nostra Repubblica.
La cerimonia ha reso omaggio al coraggio, alla dedizione e alla professionalità delle donne militari attraverso testimonianze, ricordi di sacrifici e applausi sentiti. Un riconoscimento che va ben oltre la commemorazione formale: è il segno di un cammino fatto di conquiste e aperture, che ha spalancato le porte dell’inclusione e della modernità nel mondo della difesa italiana.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione di tre realtà radicate nel territorio e attive nel sociale: il PASFA di Cosenza con Katia Caravona, la sezione locale della Fidapa guidata da Lucia Nicosia e il Movimento di Cultura “Beata Maria Cristina di Savoia” presieduto da Luigia Granata. Il Comune e la Provincia di Cosenza hanno assegnato il patrocinio, mentre Anna Maria Lindia ha condotto l’evento, terminato con un suggestivo omaggio musicale della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.
Nel corso della giornata, le parole di Luigia Granata hanno incarnato l’essenza del momento: “Le donne in divisa incarnano dedizione, disciplina e competenza, dimostrando che il vero servizio alla Patria supera ogni distinzione di genere e arricchisce le nostre Istituzioni.” Il richiamo alla figura della Beata Maria Cristina di Savoia ha idealmente collegato passato e presente, ricordando l’impegno ottocentesco per il lavoro femminile e la promozione della cultura e del dialogo, valori vivi oggi nelle donne che scelgono di servire l’Italia con responsabilità.
Il messaggio è chiaro e potente: quei primi passi del 1999 non rappresentano un punto d’arrivo ma l’inizio di un percorso ancora in corso. Le donne nelle Forze Armate continuano a rappresentare il volto contemporaneo di un’Italia che avanza, coraggiosa e inclusiva, pronta a conquistare nuovi spazi con forza e determinazione.