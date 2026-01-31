Questo pomeriggio l’Azione Cattolica diocesana guiderà la “Carovana della Pace” da Stella Cometa alla chiesa di San Nicola. Un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi, aperto a tutta la città

Si terrà questo pomeriggio a Cosenza la “Carovana della Pace – Terra in Pace”, l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica diocesana che coinvolgerà in particolare bambini e ragazzi, insieme ai loro educatori, ma aperta all’intera comunità. L’appuntamento è fissato alle ore 15.30 nella sede di Stella Cometa, da cui partirà alle 16.30 la marcia verso la chiesa di San Nicola, dove alle 18.00 è previsto un momento di preghiera comune. In caso di maltempo, tutte le attività si svolgeranno all’interno di Stella Cometa.

«In un mondo attraversato da venti di guerra – scrive l’Azione Cattolica diocesana – scegliamo di metterci in strada insieme. Un’occasione di incontro, passi condivisi e voci che si uniscono per dire che crediamo nella fraternità, nel dialogo e nella forza disarmante della pace».

La manifestazione rappresenta la tappa conclusiva di un percorso avviato nei mesi scorsi nelle associazioni parrocchiali, dove bambini e ragazzi hanno approfondito il tema della pace attraverso attività, riflessioni e momenti di condivisione.